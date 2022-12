Der kanadische Cirque du Soleil gastiert im April 2023 mit der Mexiko-Show "Luzia" in Wien. Später im Jahr hebt der Zirkusmulti auch Helene Fischer wieder in lichte Höhen

"Luzia" spielt mit Landschaften, Klang und Mythen Mexikos. Aufs Trapez geht es dabei auch unter strömendem Dschungelregen. Foto: Anne Colliard

Sagen wir so: Wenn man selbst als dem Schlagergenre Fernstehender vor dem Fernsehkastl fasziniert picken bleibt, weil die ansonsten wegen ihrer Liedkunst eher geschmähte Chanteuse profisportlich veranlangt durch die Luft turnt, wird hier möglicherweise etwas richtig gemacht. Seit Helene Fischer für ihre Shows mit dem kanadischen Cirque du Soleil zusammenarbeitet, hat sie die Schallmauer zu Pop-Choreografien von internationalem Format mit einem gehechteten Dreifachsalto durchbrochen.

Es soll also hier erwähnt sein, dass sich die Fischer gerade in diesen Minuten drüben in Québec wieder stählt und quält, um ab März 2023 in Deutschland und am 5. September in der Wiener Stadthalle mit 40 artistisch Beteiligten showtechnisch endgültig in Richtung Lichtgeschwindigkeit abzuheben. Uns Faulsäcken wäre dann wieder einmal zu beweisen, dass sich harte Arbeit am eigenen Leib eben doch auszahlt.

Wer bis dahin nicht warten will, der kann sich ab April mit der erstmals in Wien gastierenden Cirque-du-Soleil-Show Luzia aufwärmen. Für Connaisseure, die über aufgezuckerten Technoschlager die Nase rümpfen und lieber beim originären Cirque ohne Zusatzstoffe bleiben, wäre es ohnehin die bessere Wahl.

Foto: Anne Colliard

Luzia, das klingt zwar ein bisschen verkitscht nach Musical à la Rebecca oder Elisabeth, die 2016 von dem Schweizer Theatermacher Daniele Finzi Pasca kreierte Show ist von derlei aber weit entfernt. Es ist eine Show über Mexiko, dessen Geschichte und Kulturen, Mythen und Geheimnisse. Es geht um Urgewalten, Flora, Fauna, Klänge und Farben. Ein Gaukler landet per Fallschirmsprung in der Wüste und erlebt einen Traum, in dem laut den Machern "das Licht ("luz" auf Spanisch) den Geist nährt und der Regen ("lluvia") die Seele beruhigt".

Cirque du Soleil

Psychedelischer Traum

Klingt ganz schön bewusstseinserweitert? Ist es auch. Denn natürlich spielt der Kaktus als psychedelische Kulturpflanze seine Rolle – die ganze Show kann also auch als halluzinogen beförderter Trip verstanden werden. Ins Klischee rutscht Luzia aber nie ab, dafür wurde die vom mexikanischen Staat mitfinanzierte Show zu kritisch begleitet. "Typisches" wird nur symbolhaft angedeutet: Da sind die Landschaften – Wüste, Meer und Dschungel; da ist der Regen, im Zelt zum Prasseln gebracht von einem ausgeklügelten Wassersystem, das neben Tropengüssen auch computerunterstützte Muster in die fallenden Tropfen zaubert; da ist eine sich in alle Richtungen drehende Steinscheibe, die für die Sonne ("soleil") steht und zugleich an den aztekischen Kalender erinnert; und da sind die Menschen: vielfältig, lebenslustig, verträumt und verspielt.

Anne Colliard

Man sieht schräge Vögel durch Reifen springen, ein mechanisches Pferd (für die Mexikanische Revolution stehend) wird von Puppenspielern auf der Rollbandbühne zum Galoppieren gebracht, ein Trio aus fleischigen Stiernacken schupft eine zierliche Artistin als Müller-Müller-Sackerl für Fortgeschrittene kunstvoll durch die Luft, ein anderer Kraftlackl mit Wrestling-Maske (Nationalsport in Mexiko) macht einhändige Handstände auf schwankenden Stäben. Am Trapez gehts natürlich auch zur Sache, es wird jongliert mit Kegel und Fußball, ein Schlangenmensch verbiegt sich zum Skorpion, sodass man nicht mehr weiß, was hier Hand oder Fuß ist.

Foto: Anne Colliard

Eine Seilperformance mit einem sich am Wasserbecken labenden Jaguar – als Gott verehrt und auch hier natürlich nicht echt, aber als Puppenspiel genauso faszinierend – wird im Zusammenspiel aus Licht, durchtrainiertem Artistenkörper und Klang zum schönsten Teil. Sechs Musiker und die mexikanische Sängerin Majo Cornejo führen akustisch durchs Programm, bei dem nicht etwa die schrille Mariachi-Trompete, sondern die Tuba mit Nebelhorntönen aus den Tiefen der Mystik ins Rampenlicht drängt.

Foto: Anne Colliard

Nach Stationen in Zürich und Madrid schlägt Luzia im neuen Jahr von 12. April bis 14. Mai in Wien Neu Marx das Zelt auf. Dass es dazu kommt, ist übrigens nicht selbstverständlich. Denn in der Pandemie ging der seit den 80ern vom Straßenartistenprojekt zu einem bis zu 5000 Mitarbeitenden angewachsene Entertainmentmulti in Konkurs und musste von Investoren gerettet werden. Nicht nur Mexiko, auch Helene Fischer werden es danken. (Stefan Weiss, 13.12.2022)