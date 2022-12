Der US-Präsident wird sich drei Tage lang mit den Anliegen von fast 50 Amtskollegen aus Afrika beschäftigen. In der Beziehung zu Afrika will er den Rückstand zu China aufholen

Namibias Präsident Hage Geingob ist bereits am Sonntag in den USA gelandet. Er ist einer von fast 50 afrikanischen Staatschefs, die mit ihrem Amtskollegen Joe Biden zusammentreffen werden. Foto: APA / AFP / Oliver Contreras

20 Minuten müssen genug sein. Schließlich werden fast 50 afrikanische Präsidenten in Washington erwartet: Schon so bräuchte Joe Biden fast 17 Stunden, um mit Vier-Augen-Gesprächen durchzukommen. Auf Privataudienzen soll es bei dem dreitägigen US-Afrika-Gipfel aber auch gar nicht ankommen: Auch in den USA wird Afrika gern als Einheit betrachtet, deren Anliegen man in einem Aufwasch behandeln kann. Auch wenn Marokko mit Malawi so viel zu tun hat wie Bangladesch mit Kanada.

Längst sind Afrika-Gipfel en vogue geworden: China und die EU haben alle drei Jahre einen, Russland, Japan und inzwischen sogar die Türkei eher unregelmäßig. Afrikas Präsidenten lassen sich die Gelegenheit zu einer Reise nicht entgehen: Sie haben insgesamt mehr als 1000 Begleiterinnen und Begleiter in ihrem Tross.

Der von Dienstag bis Donnerstag dauernde Gipfel ist erst der zweite seiner Art, nachdem er 2014 von Präsident Barack Obama eingeführt worden ist. Danach kam Donald Trump ins Weiße Haus, der von dem "shithole" Afrika nichts wissen wollte. Er setzte keinen Fuß auf den Kontinent.

Grundsätzliche Gedanken

Mit seinem Nachfolger soll sich auch das grundsätzlich ändern: Biden ließ erst einmal ein 17-seitiges Grundsatzpapier zur Neubestimmung des US-Verhältnisses zu Afrika ausarbeiten. Es ist das erste Mal seit der afrikanischen Unabhängigkeitswelle in den 1960er-Jahren, dass sich die Supermacht grundsätzliche Gedanken über ihre Beziehung zum Kontinent jenseits des Atlantiks macht.

Afrika habe eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt, rechtfertigt das im August veröffentlichte Papier die neue Aufmerksamkeit: "Es hat die größte zollfreie Handelszone, die vielfältigsten Ökosysteme und einen der größten Stimmenblöcke in den Vereinten Nationen."

Auf Letzteres kam es in diesem Jahr besonders an. Um das die Ukraine angreifende Russland zu isolieren, startete Washington einen beispiellosen diplomatischen Feldzug auf dem Erdteil – allerdings nur mit eingeschränktem Erfolg.

Eine Mehrheit der 55 Staaten des Kontinents enthielt sich bei wichtigen Ukraine-Abstimmungen in der UN-Vollversammlung oder nahm erst gar nicht daran teil. Denn Afrikas Regierungschefs lassen sich ungern vor einen Karren spannen: Wie verhängnisvoll das sein kann, hatten sie bereits im Kalten Krieg erlebt.

Für Afrikas Freundschaft muss heute etwas geboten werden – dafür sorgte China mit seiner schon 20 Jahre andauernden Zuwendung zu dem Kontinent der Zukunft. Washington muss aufholen, will es in Afrika noch etwas ausrichten. Das soll etwa die "Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen" (PGII) leisten, in deren Rahmen jährlich rund 40 Milliarden Dollar in den Erdteil fließen sollen.

Anders als Peking setzt Washington auf die Privatwirtschaft als Motor der ökonomischen Annäherung. Im politischen Bereich werden Werte wie Demokratie, Transparenz und gute Regierungsführung hervorgehoben, die Chinas Autoritarismus diametral entgegenstünden.

Zivilgesellschaft stärken

Für Afrikas Bevölkerungen mag das attraktiv sein, den Regierungschefs ist Chinas Kommandosystem aber lieber. Nicht zufällig beginnt der Washingtoner Gipfel mit einem "zivilgesellschaftlichen Forum", erst der zweite Tag ist der Wirtschaft gewidmet und der dritte den Präsidenten selbst: der guten Regierungsführung, der Einhaltung der Menschenrechte und der Demokratie.

Dabei will Biden seinen Kollegen nach eigenen Worten "wirkliche Qualitätszeit" widmen – auch jenen, die keine Privataudienz ergattern konnten. Im Grundsatzpapier zur neuen Afrika-Strategie ist viel von "Augenhöhe" und "Partnerschaft" die Rede: Das gehört sich im Umgang mit dem Kontinent inzwischen so.

Allerdings sagt Biden seinen Kollegen darüber hinaus auch Unterstützung bei deren Bemühungen zu, dem Kontinent zwei ständige Sitze im UN-Sicherheitsrat zu reservieren: eine Forderung, die schon seit Jahrzehnten erhoben wird.

Zumindest als Symbol ist der neu aufgelegte US-Afrika-Gipfel nicht zu unterschätzen. Doch ob er tatsächlich eine "neue Ära" im Verhältnis der Supermacht zu dem Kontinent einläutet, wird sich erst nach der Präsidentenansammlung in Washington zeigen. (Johannes Dieterich aus Johannesburg, 13.12.2022)