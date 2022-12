Das Drehbuch ist längst geschrieben: Maradona hat Argentinien seine göttliche Kraft übertragen

Es ist 36 Jahre her, dass Argentinien mit einem Finalsieg gegen Deutschland zum zweiten und letzten Mal Weltmeister wurde. Diego Maradona hatte sich damit jedweder irdischen Gerichtsbarkeit entzogen. Inzwischen ist Maradona tot, der Traum vom Weltmeistertitel ist aber für die Albiceleste dank Lionel Messi lebendiger denn je. Und wer sieht sie bitte nicht, die mythische Verbindung zwischen diesen beiden Lichtgestalten? Seit Messi bei der WM in Katar über den Rasen wandelt, werden die Heiligenbilder wieder mehr, in denen Messi und Maradona gemeinsam gen Himmel fahren oder der verstorbene Allmächtige seinem Nachfolger per Fingerzeig wie in einem biblischen Gemälde seine Kraft überträgt.

Für die irdische Konkurrenz mag das kitschig klingen, aber bei den Argentiniern ist der Glaube zurückgekehrt. Hat seinerzeit auch schon einmal die Hand Gottes zum Sieg gegen einen ehemaligen Kriegsgegner herhalten dürfen, so reichten diesmal im Viertelfinale eiserne Nerven gegen ständig provozierende Niederländer. Dabei braucht man gar keine übernatürlichen Phänomene zu bemühen, um den Erfolg der Argentinier zu erklären. Messi trägt die Mannschaft, er hat die meisten Schüsse aller WM-Spieler abgegeben (22, gemeinsam mit Frankreichs Mbappé) und die meisten vorbereitet (16). Aber das Team trägt auch Messi. Argentinien lässt die mit Abstand wenigsten Torschüsse zu, im Schnitt vier pro Spiel. Nun ja, offensiv starke Gegner hatte Argentinien bis dato nicht. Das wird sich mit destruktiv, defensiv kickenden Kroaten im Halbfinale aber nicht ändern.

Wenn sich der Fußball in seinem Milliarden-Monopoly noch ein wenig Magie bewahrt hat, dann kann es nur einen Weltmeister geben. Die Fußballgötter waren bereits einmal gegen Argentinien, als ein klares Elferfoul von Deutschlands Keeper Manuel Neuer an Gonzalo Higuaín im WM-Finale 2014 nicht geahndet wurde. Noch einmal wird es eine derartige Farce nicht geben. Messi wird im letzten Anlauf der Vollendete werden. (Florian Vetter)