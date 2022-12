Die Tierfilmer Rosie Koch und Roland Gockel waren für das "Universum" in Uganda mit Nashörnern unterwegs, 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Doclights Naturfilm

19.40 REPORTAGE

Re: Valencias Honig-Königin – Wie eine Sterneköchin Bienen rettet Maria José Martinez will Bienen vor dem Aussterben retten. In ihrem Restaurant ist Honig die Hauptzutat, sie will ihre Gäste davon überzeugen: Die Insekten sind für uns alle lebenswichtig. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Nashörner – Mit Herz und Horn Die Tierfilmer Rosie Koch und Roland Gockel zeigen Aufnahmen einer ugandischen Breitmaulnashornfamilie – bestehend aus der trächtigen Nashornmutter Malaika und ihrem zweijährigen Sohn Elias. Bis 21.05, ORF 2

20.15 ROMANTIK

Schlaflos in Seattle (Sleepless in Seattle, USA 1999, Nora Ephron) So stellt man sich in Hollywood die große Liebe vor: Meg Ryan verliebt sich in Tom Hanks, weil der im Radio so schön über sein Leid als Witwer spricht. Sein Sohn agiert als Kuppler, fertig ist das perfekte Paar in einer perfekten 1990er-Jahre-Romanze. Bis 22.30, Kabel 1

20.15 SCHICKSALSBERG

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (The Lord of the Rings: The Return of the King, USA/NZ 2003, Peter Jackson) Während ganz Mittelerde mit diversen Schlachten beschäftigt ist, ist das geläuterte Duo Frodo (Elijah Wood) und Sam (Sean Astin) noch immer mit dem Goldring unterwegs. Düsteres Finale der Trilogie. Bis 0.15, Puls 4

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Teuerung, Testwahlen auf dem Land und Friedensstifter. Im Studio zu Gast sind Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik und Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr. Bis 22.00, ORF 2

21.50 TALK

Willkommen Österreich In einer Sondersendung werden die besten Zuspieler aus mehr als zehn Jahren Sendungsgeschichte gezeigt. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Altern als Glück Die Doku berichtet über Gesellschaften, in denen Altern als Glück bereits heute gelebt wird und die bei Pflegenotstand, sozialer Isolation oder gesellschaftlichen Spannungen ein Vorbild sein können. Um 23.10 folgt die Doku Imads Kindheit. Bis 0.00, ORF2