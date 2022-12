Argentiniens Goalie Emiliano Martínez ließ die Niederländer verzweifeln, die es selbst mit Tricks probiert hatten. Foto: IMAGO/Agencia MexSport

Es ist eine erstaunliche Entwicklung, die da in Katar ruchbar wird. Beim 1:1-Duell zwischen Spieler und Goalie vom Elfmeterpunkt bleibt bei der WM immer öfter der Torhüter der Sieger. Noch finden freilich weiterhin mehr Bälle aus nur elf Metern Entfernung den Weg ins Tor. Die Zahl der gehaltenen Penaltys liegt aber – ohne Elfmeterschießen – laut der Technical Study Group (TSG) des Weltverbandes Fifa bereits bei 36 Prozent. Bei der WM 2018 in Russland waren es noch 17 Prozent. Bezieht man die Ergebnisse der Elfmeterschießen mit ein, stieg der Wert von 25 auf 34 Prozent.

Beim Showdown vom Elfmeterpunkt konnten sich die Torhüter in der bisherigen K.o.-Phase jedenfalls auszeichnen. Das zeigen auch die niedrigen Ergebnisse in den bisher vier Elfmeterschießen: Nur Kroatiens Kicker blieben im Viertelfinale gegen Brasilien vom Punkt makellos. Teils wurden sogar mehr Elfmeter verschossen als im Tor untergebracht – oder auch gar keiner, wie im Fall Spaniens im Achtelfinale gegen Marokko. Herausragend war Kroatiens Goalie Dominik Livakovic: Im Achtelfinale gegen Japan parierte er drei der vier Schüsse. Und gegen Brasilien hielt er einen Penalty, einen weiteren vergab Marquinhos. Es war der vierte kroatische Sieg in einem Elfmeterschießen seit 2018 en suite.

Eine "unglaubliche" Entwicklung

TSG-Mitglied Pascal Zuberbühler bezeichnete die Entwicklung, die Torhüter beim Duell vom Elfmeterpunkt genommen haben, als "unglaublich". Es gehe um das Timing und um den ersten guten Schritt, den man als Goalie mache. Dabei war eher angenommen worden, dass sich das Nachschärfen der Regeln negativ auswirken könnte. Laut dem gültigen Regelwerk muss sich der Torwart bei der Ausführung des Strafstoßes "mindestens mit einem Teil eines Fußes auf, über oder hinter der Torlinie befinden". Damit ist klargestellt, dass der Goalie bei der Schussabgabe nicht mit beiden Füßen hinter oder vor der Linie stehen kann.

Es sei "eindeutig, dass die Torwarttrainer das sehr gut mit ihren Torhütern trainieren", sagte Zuberbühler. Spompanadeln und Mätzchen des Goalies auf der Linie sind möglich, aber eben nur im engen Korsett der Fifa. Die Zeiten, als die Torhüter kurz vor dem Strafstoß die Torstange oder die Querlatte zum Schwingen oder das Tornetz zum Zappeln gebracht haben, um die Elferschützen zu verunsichern, sind schon länger vorbei. Das alles ist nicht erlaubt.

Psycho-Tricks mit Folgen

Gelegenheit, um psychologische Einflussnahme zu nehmen, gibt es natürlich immer noch zuhauf. So hatte der provokante Jubel der argentinischen Spieler um Lionel Messi nach dem Viertelfinal-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederländer eine Vorgeschichte, wie Sportpsychologe Geir Jordet von der Norwegian School of Sport Sciences analysierte. Einige Argentinier hatten im ersten frenetischen Jubel mit Gesten und Schreien die darnieder liegenden Niederländer direkt adressiert.

Bevor Lautaro Martinez den finalen Penalty versenkte, wurde er auf seinem Weg vom Mittelkreis zum Elfmeterpunkt von niederländischen Spielern "begleitet und belästigt", wie Jordet twitterte. Die Spannung hatte sich schon zu Beginn des Elferschießens aufgebaut: Da bewegte sich Niederlande-Goalie Andries Noppert auf Messi zu und berührte den Ball, ehe sich dieser den Ball zurechtlegen konnte.

Sticheleien und Tänzchen

Aber auch Emiliano Martínez, Argentiniens Hexer zwischen den Torstangen, ließ sich in puncto Psycho-Tricks nicht lumpen: Er wartete mit dem Ball in der Hand beim Elfmeterpunkt auf den Schützen Steven Berghuis, streckte ihm den Ball entgegen – und warf den Ball einige Meter weg, während er Berghuis mit den Augen fixierte. Berghuis scheiterte nur Sekunden später an Martínez. Und der führte ein kleines Tänzchen auf. Die Sticheleien setzten sich fort, ehe sich Goalie Noppert beim Elferpunkt an einer letzten Konfrontation mit Argentiniens fünftem Schützen versuchte. Doch Martinez blieb cool, stieß Noppert beiseite – und schoss die Albiceleste ins Halbfinale.

Dass die Spieler und Torhüter rund um Elfmeterschießen selbst vor Kindergarten-Aktionen nicht zurückschrecken, hat auch einen millionenschweren Hintergrund. Hauptsächlich aber ist bei Spielern der Grat zwischen Nationalheld und Versager unter höchstem Druck ein schmaler. Italiens Star Roberto Baggio führte 1994 in den USA sein Team mit fünf Treffern ins WM-Finale gegen Brasilien. Im Elferschießen versagten dem amtierenden Weltfußballer die Nerven, er jagte die Kugel über die Latte. "Es war der schlimmste Moment meiner Karriere", sagte Baggio später. "Wenn ich einen Augenblick auslöschen könnte, wäre es dieser."

"Slow down"

Sportpsychologe Jordet hat sich 388 Versuche bei WM-Elferschießen bei Männern und Frauen angesehen. 274 Schüsse, rund 71 Prozent, wurden versenkt. Sein Rat für angehende Schützen: "Slow down." Spieler, die sich vor dem Penalty Zeit für die eintrainierte Routine genommen haben, trafen gemäß seinen Recherchen laut "Wall Street Journal" öfter als jene, die es mit dem Schuss eilig hatten.

Aber selbst die beste Vorbereitung schützt nicht vor dem Scheitern. Spaniens Teamchef Luis Enrique sagte vor dem Elfer-Krimi gegen Marokko: "Vor mehr als einem Jahr habe ich den Spielern gesagt, dass sie mindestens 1000 Elfmeter bei ihren Klubs schießen müssen. Die kannst du nicht beim Nationalteam trainieren." Die Spanier trafen kein einziges Mal. Und Enrique ist nicht mehr Spaniens Trainer. (David Krutzler, 13.12.2022)