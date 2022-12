In dieser Galerie: 2 Bilder Ein unerwarteter Gast bei der brasilianischen Pressekonferenz. Foto: APA/AFP/NELSON ALMEIDA Larry. Foto: APA/AFP/HOLLIE ADAMS

Larry braucht um seinen Status nicht zu fürchten, dem schon 15-jährigen Chief Mouser to the Cabinet Office droht in 10 Downing Street keine Gefahr. Nicht einmal Boris Johnson und dessen Jack-Russell-Verschnitt Dily konnten ihn nachhaltig beunruhigen.

Die einschlägige Zuneigung der Engländer fokussiert sich derzeit allerdings auf Dave the Cat. Die Three Lions kommen zwar einmal mehr ohne Pokal heim, sie möchten aber eine Katze vom Persischen Golf mitbringen. Dave streunte im Quartier der englischen Fußballer in Katar herum, die Löwen Kyle Walker und John Stones öffneten ihre Herzen für den getigerten Kollegen und wollten ihn nicht zurücklassen.

Ab 1:38 redet John Stones über Dave.

Allerdings muss Dave vor seiner Reise nach Manchester, wo seine neuen Leibeigenen für City spielen, eine vierwöchige Quarantäne überstehen. Walker und Stones beauftragten eine Frau damit, Dave in eine Tierklinik vor Ort zu bringen und in ihrer Abwesenheit bei Laune zu halten. Wer sich dann Dave im Alltag ausliefern darf, ist offen.

Der Medienchef der Seleção beweist nicht gerade Fingerspitzengefühl. Foto: APA/AFP/NELSON ALMEIDA

Der Streuner hat es damit deutlich besser getroffen als jene Katze, die bei einer Pressekonferenz der Brasilianer das Podium zu schmücken gedachte. Der Medienchef der Seleção räumte sie sehr unsanft ab und kassierte dafür in den sozialen Medien ordentlich Watschen. Das ebenfalls getigerte Opfer haben dann die Kroaten im Elferschießen gerächt. (Sigi Lützow, 12.12.2022)