Die Villa Kremenezky soll einem Wellnesshotel weichen. Darüber wird in Altaussee heftig diskutiert. Foto: Wolfgang Simlinger

Der Industrielle Hannes Androsch ist noch immer in hohem Maße echauffiert. Die Kritik an seinem neuen Hotelprojekt liegt ihm seit Wochen im Magen, und jetzt fühlt sich der Altausseer "Salzbaron" vom Gemeinderat der dortigen Bürgerliste, Martin Dämon, auch noch beleidigt.

Der Ortspolitiker hatte in einem Gespräch mit dem STANDARD – vor allem auf die touristischen Androsch-Unternehmungen gemünzt –, gemeint, es sei in Altaussee bereits ein "Braindrain" zu beobachten, "weil das, was Herr Androsch anbieten kann, sind nur Jobs als Zimmermädchen oder Liftwarte. Und die kommen großteils eh schon aus Ungarn." Das will Androsch nicht auf sich sitzenlassen, er will nun den Altausseer Gemeinderat dafür in die Pflicht nehmen.

Zwar nicht er persönlich, sondern "seine" Geschäftsführungen der Loser Bahnen, der Salinen AG, der "Salzwelten" und des Hotels Vivamayr Altaussee setzten dieser Tage einen geharnischten Brief an den Gemeinderat auf. Die Androsch-Betriebe brächten Altaussee und der Region viel Geld und vor allem zahlreiche Arbeitsplätze. "Wir erwarten uns eine Klarstellung des gesamten Gemeinderats auf die abwertende und beleidigende Darstellung der Betriebe", die "im Mehrheitsbesitz von Dr. Hannes Androsch stehen".

Keine Entschuldigung

Anschaffen könne "uns nur eine höhere Ebene, eine Oberbehörde, etwas, aber kein Privater. Ich werde mich jedenfalls in hundert Jahre nicht entschuldigen. Ich hab das alles ernst gemeint", sagt Martin Dämon.

Anlass des Streits zwischen dem Gemeindepolitiker und dem 84 Jahre alten Industriellen ist die "Androsch-Villa", jenes arisierte Anwesen der Familie Kremenezky, das nach Androschs Plänen einem Wellnesshotel weichen soll. Die Villa gehörte einst der jüdischen Familie von Johannes Kremenezky – einem engen Freund Theodor Herzls. Das Gesamtareal wurde in der Nazizeit arisiert. Der gefürchtete Gauleiter und enge Hitler-Vertraute August Eigruber hatte die Villa als Zweitwohnsitz genützt. Nach 1945 kam sie wieder in den Besitz der Familie Kremenezky, wurde später aber verkauft. Vor einigen Jahren erwarb Androschs Vivamayr Sport GmbH die Liegenschaft.

Mittlerweile versucht eine von Klaus Maria Brandauer und dem AHS-Lehrer Thomas Jeide gegründete Nachbarschaftsinitiative Hannes Androsch zu überreden, das Hotelprojekt fallenzulassen und vielmehr als Mäzen und Stifter ein wichtiges Signal zu setzen und die Villa als historisches Mahnmal zu erhalten.

Brandauer bittet Androsch

Dafür plädiert auch das Bundesdenkmalamt. "Auch wenn die Erhaltung nach dem Denkmalschutzgesetz zu nicht begründen ist, bedeutet dies jedoch keineswegs, dass einem Gebäude aus anderen Gründen, beispielsweise als Gedenkort in einer Region, eine wichtige Funktion zukommen kann", heißt es im Bundesdenkmalamt auf Anfrage des STANDARD.

Und genau darauf bezieht sich jetzt die Gruppe um Brandauer und Jeide in einem offenen Brief an Hannes Androsch. "In Altaussee schauen wir gerne auf die Zeit der Jahrhundertwende zurück, als Torberg, Schnitzler und all die anderen Sommerfrischeautoren durch unseren Ort wandelten, unsere Berge bewanderten, in Altaussee dichteten, philosophierten und schrieben", heißt es im Brief. Mit der Zeit des Nationalsozialismus seien die Träger dieser Kultur, "nämlich die jüdischen Menschen, ausgelöscht worden. Ausgelöscht zuerst in materieller Hinsicht, indem man sie enteignete, später dann buchstäblich, indem man sie ermordete. Über Jahrzehnte hinweg wurde die NS-Zeit bei uns, länger noch als im Rest des Landes, mit einem Mantel des Schweigens belegt."

In der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft sei Altaussee "Kristallisationspunkt der Gegensätze" gewesen: "Widerständisches Denken einerseits und anbiedernde Heuchelei andererseits. Das von jüdischen Menschen geprägte Kulturleben Altaussees vor 1938 einerseits und der mit den "Arisierungen" beginnende und in den Konzentrationslagern endende Versuch der Auslöschung sämtlichen jüdischen Lebens.

Ausseer jüdische Geschichte

"Und genau diese verschiedenen Linien laufen in der Villa Kremenezky zusammen", heißt es im Schreiben. "Wäre das Kremenezky-Areal nicht der ideale Standort, um dort anstatt eines neuen Hotels ein zeitgemäßes Dokumentations- und Bildungszentrum für die jüdische Geschichte des steirischen Salzkammerguts zu etablieren?", fragen Brandauer und Jeide.

Es wäre ein "symbolträchtiger Schritt", wenn man die Nachfahren der einstmals in Altaussee ansässigen jüdischen Bürgerinnen und Bürger fragen würde, ob sie im Kuratorium einer solchen Kultureinrichtung mitwirken möchten. Natürlich, ein derartiges Dokumentations- und Bildungszentrum zur jüdischen Geschichte des steirischen Salzkammerguts würde einen Stifter brauchen, "der sich mit seinem Namen, mit seiner Leidenschaft, mit seinen Verbindungen und ja, auch mit seinen finanziellen Mitteln einbringt".

Dass sie damit Hannes Androsch meinen, schreiben die Briefautoren nicht explizit. Dessen Antwort ist jedenfalls noch ausständig. (Walter Müller, 13.12.2022)