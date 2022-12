Nachdem die Verhandlungen zu einem neuen Bahn-KV vorübergehend scheiterten, streikten die Eisenbahner am 28. November. Jetzt wird wieder verhandelt. Foto: APA/Erwin Scheriau

Die Umstellung von Sommer- auf Winterfahrplan hat bei Europas Bahnen reibungslos funktioniert. Komplizierter laufen die Verhandlungen um einen neuen Eisenbahner-Kollektivvertrag (KV) in Österreich. Rund 50.000 Bedienstete in rund 70 einschlägigen Unternehmen, darunter ÖBB und Westbahn, sind betroffen. Vor Wiederaufnahme der Verhandlungen Montagnachmittag stellten sich die Teams auf eine Nachtschicht ein.

Schon die bisherigen vier Verhandlungsrunden hatten sich viele Stunden lang hingezogen. Statt zu einer Annäherung ist es zu einer Zementierung der jeweiligen Standpunkte gekommen.

Nach einem 24-stündigen Warnstreik, der vor 14 Tagen Österreich bahntechnisch lahmgelegt und insbesondere Pendler und Schüler vor große Herausforderungen gestellt hat, trafen sich Vertreter der Verhandlungsteams vorige Woche zu "konstruktiven Gesprächen", wie es hieß. Dabei seien Spielräume in den Verhandlungen ausgelotet worden. Diese könnten in der nunmehr fünften Runde für neue Dynamik sorgen. Beide Seiten gingen denn auch grundsätzlich optimistisch in die Verhandlungen.

Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung um 400 Euro

Zwischen den Forderungen der Gewerkschaft und dem Angebot der Arbeitgeber liegen allerdings noch Welten. Die Gewerkschaft Vida hat zuletzt, wie berichtet, eine Lohnerhöhung des KV- und des Ist-Lohns um 400 Euro gefordert. Das entspräche einer durchschnittlichen Erhöhung um zwölf Prozent. Die Arbeitgeber sprachen von mehr als 13 Prozent Lohnsteigerung, wenn sie darauf eingingen. Die Vertreter der Bahnunternehmen boten zuletzt 8,4 Prozent bzw. eine Mindesterhöhung von 208 Euro an.

"Ein Angebot von 208 Euro wird sicher nicht reichen", quittierte man in der Gewerkschaft diesen Vorschlag der Gegenseite.

Solange es bei der Eisenbahn noch 40-Stunden-Jobs gebe wie im Nachtzug, wo das Einstiegsgehalt nur 1356 Euro netto im Monat betrage, gebe es im Kollektivvertrag noch massiven Aufholbedarf, meinte Gerhard Tauchner, stellvertretender Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Vida und Leiter des Verhandlungsteams.

"Wir haben in der Vorwoche viel gerechnet", hieß es aus Arbeitgeberkreisen. Auch die Arbeitnehmervertreter hätten ihre Positionen nochmals durchgerechnet, ist zu hören.

Gewerkschaft schließt Einigung am Montagabend aus

Einen Abschluss der KV-Verhandlungen am Montag schloss die Gewerkschaft jedenfalls aus. Sollten die Arbeitgeber ein neues, besseres Angebot machen, werde man das in breiterem Kreis diskutieren, hieß es auf STANDARD Anfrage. Am Mittwoch und Donnerstag müssten darüber noch die Gewerkschaftsmitglieder abstimmen. Erst hinterher könne die finale Verhandlungsrunde stattfinden.

Rund um den Warnstreik ist spekuliert worden, dass wohl nur die Sozialpartnerspitzen den verfahrenen Karren flottkriegen könnten. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sah bisher bei den Eisenbahnern aber keine Notwendigkeit. "Nein, noch nicht", sagte er zuletzt.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) meinte am Tag des Warnstreiks, in Österreich sei es Tradition, dass sich die Bundesregierung nicht in Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einmische. Sie hoffe aber, dass es rasch zu einer Einigung kommen werde. Ihr blute das Herz, wenn der öffentliche Verkehr nicht zur Verfügung stehe. Das befürchtete Chaos aufgrund des Warnstreiks ist ausgeblieben. (Günther Strobl, 13.12.2022)