Dauerhaft höhere Energiepreise würden die Industrie in Österreich unter Druck bringen, bloß eine kurze Phase von Ausgleichszahlungen in Deutschland sei kein großer Nachteil, sagt Ökonom Weyerstraß. Foto: APA

Die Reaktionen auf die Ankündigung des Kanzlers, einen neuen Energiezuschuss für Unternehmen noch vor Weihnachten auf den Weg zu bringen, waren bisher etwas spärlich. Zufall oder nicht: Die Industriellenvereinigung in Niederösterreich, wo aktuell der Landtagswahlkampf läuft, begrüßte den Plan Karl Nehammers. Für Betriebe sei ein solcher Zuschuss "dringend notwendig, um die kommenden Monate zu planen, und daher sehr erfreulich", so der Präsident der niederösterreichischen Industriellen, Thomas Salzer.

Angesichts der vielen Förderungen in Österreich ist es leicht, durcheinanderzukommen, was genau und warum auf dem Tisch liegt. Daher eine kleine Hilfestellung für Diskussionen am Stammtisch oder Debatten in der Familie über die geplanten neuen Beihilfen.

Die Strategie der Förderungen

Die hohen Energiepreise in Europa haben eine Debatte über die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie auf dem Kontinent ausgelöst. Das Problem besteht vor allem gegenüber den USA: Bis 2021 waren die Gaspreise auf beiden Seiten des Atlantiks relativ gleich, inzwischen sind sie völlig auseinandergedriftet. Während eine Megawattstunde Gas in den USA um die 25 Dollar kostet, sind es in Europa weit über hundert. Das ist eine Folge des Krieges in der Ukraine und der niedrigeren Gaslieferungen aus Russland.

Auf Dauer droht damit eine Abwanderung von Betrieben. Deutschland, das europäische Schlüsselindustrieland, hat daher eine Strom- und Gaspreisbremse für die Industrie fixiert. Die Preise für diese Produkte werden ab 2023 subventioniert. So wird der Gaspreis für die Industrie für 70 Prozent des Verbrauches im Jahr 2021 gedeckelt.

In Österreich argumentiert die Industriellenvereinigung, dass die deutschen Beihilfen generöser sind und deutsche Betriebe damit besser planen können, weil sie bei Gas einen Fixpreis bei ihren Kosten ansetzen können. Österreichs Unternehmen drohe damit ein Wettbewerbsnachteil.

Was die Regierung erwägt

Wie kann Österreich gegensteuern? Es liegen zwei Optionen auf dem Tisch: Die türkis-grüne Koalition könnte ab 2023 selbst eine Gaspreisbremse einführen und das deutsche Modell kopieren. Das gilt als unwahrscheinlich, wie Verhandler aus den Reihen der Regierungsparteien sagen. Eher dürfte der schon bestehende Energiekostenzuschuss, mit dem Betriebe in Österreich gefördert werden, erweitert werden.

Auf dieses Paket haben sich ÖVP und Grüne schon verständigt, das könnte relativ rasch erweitert werden. Noch ist hier dem Vernehmen nach aber nichts fixiert. Aktuell sind 1,3 Milliarden Euro für den Energiekostenzuschuss vorgesehen.

Was kann sich ändern? Die inzwischen geänderten EU-Beihilferichtlinien erlauben es dem Staat, bei der Gewährung von neuen Hilfen generöser zu sein. So können die Höchstgrenzen für Zuschüsse ausgeweitet werden, von aktuell 50 auf bis zu 150 Millionen Euro. Derzeit dürfen so hohe Beträge auch nur dann bezahlt werden, wenn einem Unternehmen Verluste drohen. Im neuen EU-Beihilferahmen sind die Voraussetzungen nicht so rigoros, hohe Hilfen sind schon bei stark eingebrochenem Gewinn möglich.

Streitpunkt I: Ist die Hilfe nötig?

Umstrittener ist schon die Frage, ob der Staat überhaupt wieder Geld für neue Förderungen ausgeben soll. Während einige Ökonominnen und Ökonomen diese Frage bejahen, fordern andere eine Abwägung. Der Industrieexperte Klaus Weyerstraß vom Forschungsinstitut IHS sagt, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich nur dann leiden werde, wenn es "auf Dauer" einen großen Unterschied bei den Energiepreisen zu Deutschland gibt. Dann könnten Betriebe mit zwei Standorten sich etwa eher entscheiden, in Deutschland zu investieren.

Allerdings ist die deutsche Gaspreisbremse zeitlich begrenzt: Nach aktuellem Stand soll sie nur bis Frühjahr 2024 laufen. "Wenn die Hilfen nur temporär sind, muss Österreich nicht sofort nachziehen", sagt Weyerstraß. Die Industrieexpertin der Arbeiterkammer, Christa Schlager, argumentiert ähnlich: "Wenn die Preisunterschiede als längerfristig angesehen werden, dann beeinflussen sie Investitionsentscheidungen." Allerdings: Auch Unterstützungsprogramme für mehr Energieeffizienz können ihrer Ansicht nach Investitionsentscheidungen positiv beeinflussen, es müssen also nicht immer Energiekostenzuschüsse für Betriebe sein.

Negativ betroffen von dem deutschen Modell und unter Wettbewerbsdruck geraten können laut Ökonom Weyerstraß energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb, wie etwa die Papier-, Glas- und Metallindustrie.

Streitpunkt II: Wer zahlt es?

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Frage, wer die Kosten für das neue Programm trägt. Der Energiemarktexperte Lukas Stühlinger vom Beratungsunternehmen Fingreen regt hier eine breitere Debatte an: "Es kann Sinn machen, Haushalte angesichts der hohen Energiekosten zu stützen. Aber wenn man nun beginnt, die gesamte Industrie zu finanzieren, ist das eine große Subventionierung auf Kosten der Steuerzahler. Das hat eine enorme Umverteilungswirkung." Die deutsche Gaspreisbremse dürfte 30 Milliarden Euro kosten. Auf Österreich umgelegt wären das drei Milliarden.

Diese Frage beschäftigt auch grüne Verhandler des Energiehilfspakets: Dauerhaft könne Europa seine Industrie nicht subventionieren, wer starke Betriebe haben will, müsse die Energieeffizienz forcieren.

Streitpunkt III: Gibt es Auflagen?

Die Regierung könnte den Energiekostenzuschuss mit den bereits vorgesehenen Auflagen verlängern. Diese schreiben Betrieben gewisse Pflichten für Energieeinsparungen vor. So dürfen Unternehmen im Außenbereich keine Heizstrahler aufzustellen und Skilifte nicht beheizen. Bei Anträgen von fast 90.000 Unternehmen ist das aber kaum kontrollierbar. Ob hierbei nachgeschärft wird? (András Szigetvari, 13.12.2022)