Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte! Foto: Aesir Interactive

Huch, wie schnell die Zeit vergeht: Die erste Hälfte der Adventzeit ist bereits herum, und einige glückliche Menschen können sich über Gratis-Games aus unserem Adventkalender freuen. Auch heute vergeben wir wieder ein interessantes Spiel.

Adventkalender-Tür #13: "Police Simulator: Patrol Officers"

Selbstverständlich ist es reizvoll, zumindest in Computerspielen Dinge zu tun, die man im echten Leben nicht machen kann. Auch mal in die Rolle des Bad Boys zu schlüpfen. Aber immerhin ist ja die besinnlichste Zeit des Jahres, und da sollten wir uns auch fragen, ob wir brav genug waren. Da passt ein Spiel gut ins Konzept, das man getrost als "Anti-GTA" bezeichnen kann: Bei "Police Simulator: Patrol Officers" schlüpfen wir in die Rolle der pflichtbewussten Gesetzeshüter.

Dabei gibt es verschiedene Aufgaben zu bewältigen, vom Aufnehmen von Verkehrsunfällen über das Ahnden von Parkverstößen und das Reagieren auf Notfälle bis hin zu Personenfahndungen nach Drogenhändlern und Graffiti-Sprayern. Ein Highlight des Spiels ist ein dynamisches Verkehrssystem, wodurch sich Unfälle und Staus zufällig ereignen und den Spieler somit überraschend vor neue Aufgaben stellen. Einen Mehrspielermodus gibt es ebenfalls.

GameTrailers

Wir vergeben jeweils einen Code für PC, PS 4/5 und Xbox Series X/S. Um an der Verlosung von einem dieser Keys teilnehmen zu können, schreiben Sie eine E-Mail an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at und beantworten die folgende Frage im Betreff: Wie heißt die fiktive Stadt, in der das Spiel angesiedelt ist?

Die Redaktion wählt anschließend drei Personen aus, die in den Genuss des Games kommen. Wir wünschen viel Erfolg! (red, 13.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.