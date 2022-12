Sabine und Roland Bösel sind Psychotherapeuten mit dem Schwerpunkt Paar- und Imagotherapie. Sie beraten seit mehr als 30 Jahren Paare, sind seit 40 Jahren zusammen und haben drei erwachsene Kinder. Die Bösels haben mehrere Sachbücher veröffentlicht, unter anderem "Leih mir dein Ohr und ich schenk dir mein Herz", "Warum bist du immer so?" (Goldmann) oder "Liebe, wie geht's? 52 Impulse für gelingende Beziehungen" (Orac-Verlag).

Über diesen Podcast

In "Beziehungsweise", dem STANDARD-Podcast über Liebe und Sex, sprechen Antonia Rauth, Lisa Breit, Nadja Kupsa und Kevin Recher über die schöne, leidenschaftliche und oftmals komplizierte Welt der Beziehungen. Zu Wort kommen Experten und Expertinnen, und wir hören persönliche Geschichten. Wieso haben andere mehr Sex in der Beziehung? Muss ein Seitensprung gleich die Trennung bedeuten? Wann ist Eifersucht gesund, und wann geht sie zu weit? Hetero, Homo, Transperson, sie und er, sie und sie, er und er, mono- und polygam, mit und ohne Kinder – und wieso gibt es so viele Schubladen für das, was wir Liebe nennen? "Beziehungsweise" hören Sie alle zwei Wochen dienstags auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Antonia Rauth. Musik von Audio Boutique.

