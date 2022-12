Der Plenartag am Dienstag bringt Debatten über Krisengewinne, Leistungsmessungen an der Schule – und die Arbeit der Regierung

Die Abgeordneten des Nationalrats kommen am Dienstag zur ersten von drei Sitzungen in dieser Woche zusammen. Foto: IMAGO / SEPA.Media / Martin Juen

Wien – Der Nationalrat beginnt am Dienstagmittag seine letzte Plenarwoche im Jahr 2022. Am ersten Sitzungstag stehen die Regierungspläne für Gewinnabschöpfungen bei Energieunternehmen genauso am Programm wie Gehaltsanpassungen im öffentlichen Dienst, neue Leistungsmessungen an Schulen – und Neuwahlanträge von FPÖ und SPÖ.

Zu Beginn der Sitzung beruft die FPÖ eine Aktuelle Stunde über die Arbeit der Regierung ein. Titel: "Wohlstand und Sicherheit für Österreich statt EU-Sanktionen und Masseneinwanderung". Die Freiheitlichen bringen – ebenso wie die SPÖ – einen Neuwahlantrag ein, der allerdings keine Aussicht auf Erfolg hat.

Legistisch komplex gestaltet sich die Umsetzung der geplanten Gewinnabschöpfung für Energieunternehmen: Die krisenbedingten Gewinne von Öl- und Gasfirmen im zweiten Halbjahr 2022 und 2023 sollen besteuert werden. Wenn der aktuelle Gewinn mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt, fällt eine Sondersteuer von 40 Prozent an. Ein Absetzbetrag für Investitionen in erneuerbare Energie soll diesen Satz aber auf 33 Prozent drücken können.

Eine kleine Reform steht auch im Bildungswesen an. Die bestehenden Leistungsmessungen werden mit Beschluss des Nationalrats erweitert. Die "Individuelle Kompetenzmessung PLUS" soll in der dritten, vierten, siebten und achten Schulstufe ergänzt werden. Sie sollen aber nur zum Teil verpflichtend eingeführt werden.

Ebenfalls vom Nationalrat beschlossen werden muss das Ergebnis der Gehaltsverhandlungen im öffentlichen Dienst: Die Löhne der Beamtinnen und Beamten werden an die Inflation angepasst. Der Gehaltabschluss bringt ein Plus zwischen 7,15 und 9,41 Prozent. Im Schnitt beträgt die Erhöhung 7,32 Prozent.

Weite Plenarsitzungen stehen am Mittwoch und Donnerstag an, dann verabschiedet sich der Nationalrat in die Weihnachtspause. (red, APA, 13.12.2022)