Nach den Protesten im Herbst kommen die Lockerungen so schnell, dass vielen Menschen schwerfällt zu glauben, was gerade passiert

Schlange stehen für Antigentests. Foto: REUTERS/Aly Song

"Unglaublich, keine Codes mehr, um ins Büro zu kommen", schreibt ein in Schanghai lebender Ausländer auf Twitter. "Als ob alle Bremsen nun gelöst wären." Tatsächlich kommen die Lockerungen und das Ende der Zero-Covid-Politik für die Menschen in China derart überraschend, dass es ihnen schwerfällt zu glauben, was gerade passiert.

Anfang dieser Woche hat die Regierung bekanntgegeben, dass für Reisen künftig die berüchtigten Health-Code-Apps abgeschafft werden. Seit Anfang 2020 mussten Chinesen an zahlreichen Stellen einen QR-Code einscannen, der belegen sollte, dass man keinen Kontakt mit Infizierten hatte. War der Code rot, war man bewegungsunfähig und musste sich in Quarantäne begeben. Die großen Telekomfirmen China Telecom, China Mobile und China Unicom kündigten zudem an, die gespeicherten Reisedaten demnächst zu löschen. Mit der App fallen auch die PCR-Tests weg, die in den vergangenen Jahren für Flug- und Zugreisen nötig waren.

Propaganda vollzieht Kehrtwende

Der oberste Virologe Chinas, Zhong Nanshan, sagt nun, die Mortalität bei Omikron liege bei 0,1 Prozent. Das wäre bei 1,3 Milliarden Menschen zwar immer noch eine beachtliche Menge an Toten, offensichtlich aber soll dies die Botschaft aussenden, dass alles nicht so schlimm sei. Auch so etwas wie Long Covid gebe es wahrscheinlich gar nicht, so Zhong. Die Regierung will den Menschen nun die Angst vor Corona nehmen, ebenjene Angst, die der Propaganda-Apparat in den vergangenen drei Jahren geschürt hatte. Produkte der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), die immer wieder auch von der KP propagiert werden, sollen nun gegen Corona-Symptome helfen.

Das chinesische Gesundheitssystem unterdessen bereitet sich auf einen Ansturm vor. Modellrechnungen gehen davon aus, dass der Infektionspeak in den kommenden zwei bis drei Monaten erreicht werden wird. Massiv dazu beitragen dürfte das chinesische Neujahrsfest Ende Jänner. Es gilt als die größte Wanderungsbewegung des Planeten, weil sich hunderte Millionen Chinesen aufmachen, ihre Familien auf dem Land zu besuchen. Kurz nachdem die Nachricht bekanntgegeben worden war, dass die Gesundheits-Apps künftig nicht mehr zum Reisen benötigt werden, sprangen sofort auch die Ticketbuchungen in die Höhe.

Tatsächlich ist das Gesundheitssystem vor allem in ländlicheren Gegenden nicht besonders gut entwickelt. Zumindest ist die Anzahl der Intensivbetten gering. Schon vor Corona wurden Patienten oft nach nur wenigen Tagen dazu gedrängt, das Bett für den Nächsten freizumachen. Der landesweite Durchschnitt von Intensivbetten auf 100.000 Einwohner liegt in China bei 3,6. In Singapur sind es 11,8, und in den USA gibt es 25,8 solcher ICUs auf 100.000 Menschen. Auch deswegen dürften viele Chinesen der Kehrtwende noch nicht ganz trauen. Zumindest sind Grippemedikamente nun ausverkauft. Gerüchten zufolge soll auch die Quarantäne für Ausländer bald wegfallen. China hatte sich in den vergangenen drei Jahren fast völlig von der Außenwelt abgeschottet. Die Einreise war nur noch unter strengsten Auflagen möglich. In der Folge hatten zahlreiche Expats das Land verlassen, während neue zu finden für die internationalen Unternehmen immer schwieriger wurde.

Aufstände und Proteste

Der Druck auf die Regierung war in den vergangenen Wochen immer stärker geworden. Da waren zunächst die hohen wirtschaftlichen Kosten, die die "dynamischen Lockdowns" mit sich brachten. Im Foxconn-Werk in Zhengzhou war es außerdem zu Aufständen gekommen. Der Apple-Zulieferer ist mit rund einer Million Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Land. Als bei einem Wohnungsbrand in Ürümqi über zehn Menschen starben, weil ein Löschfahrzeug die Lockdown-Absperrungen behindert worden war, gingen Ende November zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen die Regierungspolitik zu demonstrieren. Es waren die größten Demonstrationen seit 1989.

Auch dies dürfte dazu geführt haben, dass Xi Jinping am Ende eine Kehrtwende vollzog. Impfungen spielen in China nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Zwar wolle man die Quote bei den über 60-Jährigen erhöhen, hieß es. Aber Peking ist derzeit weit entfernt von einer Impfkampagne oder gar Impfpflicht. (Philipp Mattheis, 13.12.2022)