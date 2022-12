[Inland] Bringt der Schengen-Streit die Koalition ins Wanken?

[Kommentar der anderen] Die Schengen-Saga: Österreich marschiert vorwärts in die Vergangenheit

Strache auf seiner Konferenz zum russischen Angriffskrieg: "Es gehören immer zwei zum Streiten"

[Ansichtssache] Wer wird Fußball-Weltmeister? Es kann nur einen geben!

[International] EU-Staaten einigen sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn

[Web] Servicepauschalen der Handyverträge stehen erneut zur Debatte

[Etat] Neuer "Österreich"-Eigentümer Niki Fellner hält inhaltlich Kurs, ist gegen "Inseratenbashing"

[Wissenschaft] Wer war Vlad Dracula? Forscherpaar macht sich mit neuer Methode auf die Suche

[Wirtschaft] Gründer von Pleite-Kryptobörse FTX auf Bahamas festgenommen

[Wetter] In weiten Teilen des Landes stellt sich sehr sonniges Wetter ein, auch die lokalen Nebelfelder im Alpenvorland sowie in den südlichen Beckenlagen lichten sich voraussichtlich bald. Erst im Laufe des Nachmittages ziehen dann von Westen und Südwesten her zunächst hohe, später auch teils kompaktere Wolkenfelder heran. Der Wind weht meist nur schwach, hauptsächlich aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 15 bis minus 5 Grad, in einigen Alpentälern auch bis ca. minus 20 Grad. Tageshöchsttemperaturen meist minus 7 bis plus 1 Grad.



[Zum Tag] Heute wird in Schweden das Luciafest gefeiert. Die wichtigsten Elemente sind das Tragen von weißen Gewändern und Kerzen, der Verzehr von traditionellem Safrangebäck (lussekatter), das Singen von Lucialiedern (etwa des neapolitanischen Volkslieds Santa Lucia) und die Wahl einer örtlichen Lucia. Das Fest fällt auf den 13. Dezember, den Gedenktag der heiligen Lucia, der in Schweden vor der Einführung des Gregorianischen Kalenders im Jahr 1752 gut ein Jahrhundert lang der kürzeste Tag des Jahres (Wintersonnenwende) war.