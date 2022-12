STANDARD: Eine laufende Kostümparty also?

Langer: Nein! Auch sportlich war das Niveau des Rennens richtig gut! Dabei ist das Preisniveau, also die Startgelder, deutlich niedriger als bei vielen Rennen in Wien. Es gibt auch wirklich nette Merchandising-Artikel wie Mützen, Buffs und so weiter, aber zu vernünftigen Preisen.

Der größte Unterschied zu manchen Wiener Rennen ist für mich aber, wie man mit Anliegen der Läuferinnen und Läufer umgeht: Ummeldungen oder andere Wünsche werden in der Regel einfach und unkompliziert erfüllt – und zwar ohne dass zusätzliche Zahlungen anfallen oder ständig betont wird, dass alles "schwierig" sei – so was gibt den Leuten ja das Gefühl, eigentlich nur lästig zu sein.

STANDARD: Na ja, bei Kleinbewerben kann man sich so was wohl eher leisten.

Langer: Inwiefern "klein"? Am Samstag waren ungefähr 1.000 Läuferinnen und Läufer am Start – das ist mehr als bei manchen Bewerben im Prater in Wien. Parallel dazu haben etliche Hundert auch am virtuellen Rennen teilgenommen: Der Bewerb war schon Tage vor dem Start sogar ausverkauft.