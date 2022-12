Pixel-Smartphones – im Bild das Pixel 7 Pro – erhalten die Neuerungen üblicherweise als Erste, vieles wird früher oder später aber auch bei anderen Android-Smartphones landen. Foto: Proschofsky / STANDARD

Gerade erst wurde der aktuelle Feature-Drop für Pixel-Smartphones veröffentlicht, da geht es schon weiter mit der Entwicklung: Mit der Android 13 QPR2 Beta 1 hat Google nun die erste Testversion für das nächste vierteljährliche Feature-Update veröffentlicht. Und diese enthält auch für so manchen Nutzer in Österreich eine erfreuliche Überraschung.

WLAN-Telefonie

Erstmals funktioniert mit der Testversion nun der VoWifi-Support auch in Österreich – genau genommen bei Magenta. Das Fehlen des Telefonierens via WLAN war lange ein Defizit bei der Nutzung von Pixel-Smartphones in Österreich. Der VoLTE-Support wurde zumindest bei den großen Providern hingegen schon vor einiger Zeit freigegeben.

Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Ansonsten schafft die Beta – wie gewohnt – vor allem die Grundlagen für Kommendes. So ist nun der Support für Spatial Audio aktiviert, der Rundumklang soll aber ohnehin schon mit dem Jänner-Update auch in der stabilen Version der Software landen. Parallel dazu wird es ein Update für die Pixel Buds, also Googles eigene Earbuds, geben, mit dem all das ebenfalls freigeschaltet wird. Vom Start weg soll das unter anderem mit Netflix, Youtube und HBO Max funktionieren.

Health Connect

Ebenfalls interessant: Auf den Pixel-Geräten ist mit der neuen Testversion nun Health Connect vorinstalliert. Mit dem neuen Framework soll eine gemeinsame Basis für die – lokale – Speicherung von Gesundheitsdaten geschaffen werden, womit auch der Austausch zwischen einzelnen Apps vereinfacht wird. Derzeit befindet sich Health Connect noch in der Betaphase, geht aber schon mit einigen Apps wie Samsung Health, Fitbit oder auch My Fitness Pal.

Dazu kommt einiges an optischem Feinschliff. So wurden die Abstände zwischen einzelnen Icons im App Launcher und am Homescreen etwas vergrößert. Auffällig ist, dass beim Aufrufen der Schnellbenachrichtigung die Uhrzeit nun deutlich größer dargestellt wird. Beim Media Player gibt es einen neuen Effekt, es wirkt nun, als würde eine Art Nebel über die Darstellung der Cover-Art ziehen.

Bildschirm

Es gibt auch einigen optischen Feinschliff, etwa dass die Uhrzeit beim Aufrufen der Schnelleinstellungen nun größer dargestellt wird. Den neuen Effekt hinter dem Media-Player sieht man in Bildschirmfotos hingegen nicht gut. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Gute Nachrichten gibt es beim Pixel 6 Pro: Dort wurde nämlich der Treiber zur Ansteuerung des Bildschirms aktualisiert. Klingt sehr technisch, ist es auch, hat aber eine erfreuliche Auswirkung. So kann nun auch bei diesem Gerät die Auflösung manuell auf FHD+ reduziert werden – was eine kaum schlechtere Darstellungsqualität bringt, aber dafür Akku spart. Bisher war dies dem Pixel 7 Pro vorbehalten.

Spannend auch, was Android-Experte Mishaal Rahman aufgespürt hat. So scheint es, als hätte Google die Arbeiten am lange brachliegenden Desktop-Modus wiederaufgenommen. In diesem können Fenster wie bei einem Desktop-System verwendet werden, in der Beta gibt es nun neue Optionen für die Anordnung der Fenster. All das ist derzeit aber noch versteckt und nicht von Haus aus nutzbar. Es handelt sich also um Vorbereitungsarbeiten – potenziell mit Blick auf kommende Foldables und Tablets des Unternehmens.

Ausprobieren

Wer ein aktuelles Pixel-Smartphone – ab dem Pixel 4a – besitzt, kann sich auf der zugehörigen Website für die Beta anmelden und bekommt dann das Update direkt an das eigene Geräte geschickt. Betont sei natürlich, dass es sich dabei um Testversionen handelt, also mehr Probleme als bei stabilen Ausgaben der Software zu erwarten sind, dessen sollte man sich vor der Installation bewusst sein. Aktuell bekannte Probleme werden in den Release-Notes aufgeführt. Die Beta-Versionen sollen in den nächsten Feature-Drop münden, der für Anfang März 2023 geplant ist. (Andreas Proschofsky, 13.12.2022)