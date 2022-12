Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Manfred Schmid ist nicht mehr Austria-Trainer. Diese Nachricht ist jetzt schon älter als eine Woche, viele Fans können es immer noch nicht fassen – so auch Stefan. Noch immer fassungslos und geschockt, sortiert er alle Informationen und versucht einen vagen Blick in die Zukunft. Markus hingegen spricht über Hedl, Querfeld sowie das letzte Rapid-Spiel des Jahres gegen Schalke und hat einen neuen Rapid-Geist in der Mannschaft entdeckt, von der er hofft, im Frühjahr mehr zu sehen.

Frage der Woche

Wer soll der neue Austria-Trainer werden? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 13.12.2022)