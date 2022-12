Karotten und Rote Rüben wurden bereits im Herbst geerntet, bleiben aber bei richtiger Lagerung bis zum nächsten Sommer knackig und frisch. Foto: Getty Images/iStockphoto

Im Supermarkt reihen sich, obwohl draußen winterliche Kälte herrscht, große und kleine Paradeiser neben buntem Paprika, Gurken und Erdbeeren ein. Vieles davon kommt sogar aus Österreich. Dieses Bild könnte sich jedoch bald ändern. Beheizte Gewächshäuser, die nötig sind, damit diese Sommergemüse wachsen können, rentieren sich kaum noch – zu hoch sind die Energiekosten. Die Produktion wurde bereits von vielen Bauern eingestellt. Die Folge: Typisches Sommergemüse, das jetzt im Herbst und Winter in den Supermärkten landet, wird teurer und auch knapper.

Die gute Nachricht: Man kann auf diese Gemüse- und Obstsorten in der kalten Jahreszeit gut verzichten. Auch wenn man es in den meisten Supermärkten auf den ersten Blick oft nicht sieht, weil die Regale so vollgepackt sind mit Sommersorten – gibt es eine große Auswahl an Gemüse, das im Herbst und Winter auf heimischen Feldern wächst oder sich hervorragend für die Lagerung eignet. Aktuell etwa, im Dezember und im Jänner, gibt es ganz frisch noch Porree, Asiasalate, verschiedene Kohlsorten, Vogerlsalat oder auch Kohlsprossen.

Richtige Lagerung verlängert Haltbarkeit

Damit einem bei dieser doch recht kleinen Auswahl an Gemüsesorten nicht bald langweilig wird, sollte man auch zu Gemüse greifen, das unter der Erde gewachsen ist und bereits im Herbst geerntet wurde. Voraussetzung dafür ist, dass die Lagerung stimmt. Pepi Hopf, Besitzer des Biogemüsehofs Hopf in Niederösterreich, erklärt: "Wir lagern dieses Gemüse in großen Kisten mit viel sandiger Erde. Wichtig ist dabei, dass kein Frost hineinkommt und es trocken bleibt." Ein weiterer Energieaufwand ist dafür nicht nötig. "Karotten zum Beispiel bleiben in den Kisten sogar bis zum nächsten Herbst frisch und knackig", erzählt Hopf.

Auf diese Weise werden etwa Karotten, Erdäpfel, Pastinaken, Gelbe und Rote Rüben, Sellerieknollen, Zwiebeln, Topinambur und sogar Kürbis haltbar gemacht. Wer gern Süßkartoffeln isst, hat es noch leichter, denn diese bleiben bei Zimmertemperatur frisch. Hopf erklärt: "Süßkartoffeln sind bis zum nächsten Herbst genießbar, wenn man sie einfach in der Küche oder in der Abstellkammer lagert." Aber auch für Salatliebhaber gibt es immer mehr Auswahl, wie Sabine Seidl von der Umweltberatung sagt: "Asiasalate wachsen bei uns auch im Winter sehr gut und werden immer beliebter." Außerdem gibt es jetzt noch Rotkraut, Chinakohl und Zuckerhutsalat. "Daraus lassen sich gschmackige Wintersalate zubereiten."

Geothermische Gewächshäuser

Aber zurück zum Sommergemüse: Wer einen Blick auf das Herkunftsland von Tomaten und Paprika wirft, wird schnell feststellen, dass einige Produkte sogar jetzt im Winter aus Österreich kommen. Ein scheinbar gutes Argument für alle, die umweltbewusst einkaufen wollen, denn lange Transportwege fallen somit weg. Aber ganz so einfach ist es trotzdem nicht. Denn Paprika und Tomaten wachsen zu dieser Jahreszeit eigentlich nicht mehr in Österreich. Damit sie gedeihen, sind große Gewächshäuser nötig, die wiederum beheizt werden müssen – vor allem jetzt eine teure Angelegenheit.

Eine gute Alternative scheinen hingegen geothermisch beheizte Gewächshäuser zu sein. Es gibt sie im Burgenland, und sie werden mit Thermalwasser aufgewärmt. Laut Homepage kann das Unternehmen Frutura so 28.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen. Dagmar Gordon von Global 2000 ist jedoch skeptisch: "Rein von der Heizenergie sind diese Gewächshäuser nicht so schlecht. Aber was dabei gern unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass sie auf versiegeltem Boden stehen. Man kann sich das wie einen riesigen betonierten Parkplatz vorstellen, und darauf stehen dann die Gewächshäuser. Das ist kein landwirtschaftlich nutzbarer Boden mehr."

Die Pflanzen in diesen Konstruktionen werden in Substraten gezogen und bekommen eine genau bemessene Menge an Wasser und Dünger. "Darunter ist nur Beton. Da ist keine Verbindung zum Mutterboden, und darum ist das für mich absolut keine umweltfreundliche Lösung," sagt die Expertin von Global 2000. Besser sei es, jetzt von kleinen regionalen Bauern das Gemüse zu kaufen. "In Wien geht das ziemlich einfach, da gibt es mittlerweile eine große Auswahl an regionalen Biokistln, die sogar bis nach Hause geliefert werden", weiß Gordon. "Auf dem Land ist es oft schwieriger, aber da lohnt sich die Suche nach dem nächsten Bauern oder auch nach Wochenmärkten."

Wie bekommt man das Gemüse ins Kind?

Es scheint also ganz einfach zu sein: Das Kistl mit regionalem und saisonalem Gemüse wird nach Hause geliefert, oder man holt es vom Markt und kocht sich etwa ein deftiges Curry mit Karotten, Kartoffeln und Pastinaken. Allerdings sieht es ein bisschen anders aus, wenn man Kinder hat – viele von ihnen sind nicht gerade große Curry-Fans.

Da ersehnen sich viele Eltern den Sommer zurück – wie schön war es, als noch ganz selbstverständlich die Erdbeeren und die knackigen Paprika in den kleinen Mündern verschwunden sind. Man musste man sich keine weiteren Gedanken über die Vitaminzufuhr der Kleinen machen. Im Winter scheint es fast unmöglich, den Kinder genügend Vitamine zu geben, denn beim Pastinaken-Curry oder dem Grünkohleintopf verziehen die meisten das Gesicht. Da ist die Versuchung groß, auch in der kalten Jahreszeit zum Sommergemüse aus dem Supermarkt zu greifen.

Das muss aber nicht unbedingt sein. Gemüsebauer Pepi Hopf, der selber Vater ist, hat einen simplen Trick. Er macht gern Grünkohlchips aus dem Ofen. Hopf erzählt: "Alles, was ein bisschen knusprig ist, bekommt bei den Kids zumindest einmal eine Chance." Darum landen bei ihm auch Süßkartoffeln, dünn geschnittene Rote Rüben oder Pastinaken regelmäßig im Ofen. Eine weitere Möglichkeit ist, das Gemüse zu "verstecken". Etwa in Laibchen oder auch in der Nudelsauce, die einfach etwas püriert wird – so machen es zumindest viele Mamas und Papas auf Instagram. Als Snacks eignen sich dann Äpfel, Mandarinen und Orangen. Denn die Äpfel aus Österreich können gut gelagert werden und bleiben den ganzen Winter über knackig, ähnlich wie das Wintergemüse. Ohne zu großen Anfahrtsweg kommen jetzt auch die süßen Mandarinen und Orangen aus Italien zu uns, die ebenfalls bei den meisten Kids beliebt und laut Dagmar Gordon auch klimatechnisch gut vertretbar sind. (Jasmin Altrock, 14.12.2022)