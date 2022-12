Parlamentspräsidentin Metsola hatte sich bereits am Montag in einer eindringlichen Rede an das Parlament gewendet. Foto: APA/AFP/FREDERICK FLORIN

Schon am Montag war der Sitz mit der Nummer 547 bei der Sitzung des EU-Parlaments leer geblieben. Er gehörte bisher Eva Kaili – jener griechischen Abgeordneten, die auch Vizepräsidentin des Europaparlaments ist und sich derzeit in Untersuchungshaft befindet. Sie ist die prominenteste von mehreren Verdächtigen, denen vorgeworfen wird, Bargeld aus Katar angenommen zu haben, um dem Golfstaat in Brüssel Einfluss zu verschaffen.

Nun will Roberta Metsola, die maltesische Präsidentin des EU-Parlaments, dafür sorgen, dass Kaili per Votum abgesetzt wird. An dem Abstimmungsresultat gibt es wenig Zweifel: Die Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament haben sich bereits einstimmig dafür ausgesprochen.

Das Votum wurde für Dienstag, 12 Uhr, angesetzt. Um sie als Vizepräsidentin abzusetzen, müssen mindestens zwei Drittel der Abgeordneten dem Vorschlag zustimmen.



Kriminelles Netzwerk

Es dürfte damit ein weiterer langer Tag für Metsola werden. Erst am Montag, dem nach eigenen Angaben "längsten Tag ihrer Karriere", hatte sie der Weltöffentlichkeit von ihrer geheimen Zusammenarbeit mit den belgischen Justizbehörden berichtet, um den mutmaßlichen Korruptionsskandal aufzudecken.

Bei ihrer vielbeachteten Rede vor dem Europaparlament sprach sie von einem schweren "Angriff auf die Demokratie". Verantwortlich seien "bösartige Akteure, die mit autokratischen Drittländern in Verbindung stehen". Sie hätten ein kriminelles Netzwerk aus NGOs, Gewerkschaften, Einzelpersonen, Assistenten und Abgeordneten erschaffen und dieses als Waffe gegen das EU-Parlament eingesetzt.

Insgesamt wurden seit Freitag sechs Verdächtige von den belgischen Behörden in dem Korruptionsskandal festgenommen. Vier von ihnen kamen am Sonntag in Untersuchungshaft, darunter die 44-jährige Kaili selbst, ihr Mann und der ehemalige Europaabgeordnete Antonio Panzeri. Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt.

Karas sieht Imageschaden

Schon am Samstag war Kaili von Metsola suspendiert und von ihrer griechischen Pasok-Partei und der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament ausgeschlossen worden. Trotz der schweren Vorwürfe ließ Kaili über ihren Anwalt am Dienstag erneut ihre Unschuld beteuern. Auch Katar wies bisher alle Vorwürfe zurück.

ORF

Dass Katar nach eigenen Angaben mit der Sache nichts zu tun habe, kann EP-Vizepräsident Othmar Karas (ÖVP) nicht wirklich glauben, wie er am Montag in der "ZiB 2" sagte: "Nach dem, was wir wissen, ist das schwer vorstellbar." Korruption sei "ein tödliches Gift" für Politik und Demokratie. Er sei froh, dass die mutmaßlichen Delikte aufgedeckt worden seien. Das zeige aber auch, "dass das System funktioniert". (Flora Mory, 13.12.2022)