Elon Musk, der selbsternannte "Kreuzritter der Redefreiheit", ließ mutmaßlich den Account eines 19-Jährigen shadowbannen. Foto: BRENDAN MCDERMID

Jack Sweeney hat ein eigentümliches Hobby: Der Student aus den USA ist fasziniert von Luftfahrt sowie erklärter Tesla-Fan. Da lag es für ihn nahe, seine beiden Vorlieben zu verbinden. Also begann er vor zwei Jahren das Flugverhalten des Tesla-Chefs zu verfolgen. In einem Twitter-Account veröffentlicht Sweeney den Aufenthaltsort von Musks Privatjet.

Das störte den Milliardär schon in der Vergangenheit. So bot Musk dem 19-Jährigen 5.000 Dollar in bar und einen nagelneuen Tesla an, wenn er den Twitter-Account über seinen Aufenthaltsort stilllegt. Doch Sweeney forderte 50.000 Dollar oder eine Praktikantenstelle in einem von Musks Unternehmen, worauf Musk nicht mehr reagierte. Deshalb postete der Student weiter das Flugverhalten des nunmehrigen Twitter-Chefs.

Als Elon Musk die Plattform übernahm, inszenierte er sich als "Kreuzritter" für die freie Meinungsäußerung – und er erwähnte sogar den Account ElonJet. Nicht einmal diesen würde er sperren lassen, selbst wenn er ihn durch die ständige Überwachung in Gefahr bringt, erklärte Musk.

Doch jetzt wurde der Account @Elonjet massiv eingeschränkt, ein sogenannter Shadowban wurde über ElonJet verhängt. Jack Sweeney selbst habe Informationen von einem anonym bleibenden Twitter-Angestellten erhalten, wonach die Sichtbarkeit des Kontos in "einem gravierenden Ausmaß" eingeschränkt wurde. Sweeney veröffentlichte einen Screenshot vom 2. Dezember.

Interne Chats wurden geleakt

Darin ist eine Chatnachricht von Ella Irwin, Vice President of Trust and Safety, zu sehen, in der sie das Team auffordert, sofort den Shadowban in Form von VF, also "Visibility Filtering", durchzuführen. In Anlehnung an Musks angebliche Enthüllungen über Twitter nannte Sweeney den Twitter-Thread "Meine Twitter-Files". So wurde der Account nicht mehr unter dem Suchfeld vorgeschlagen und tauchte bei einer entsprechenden Suche nach dem Keyword "ElonJet" gar nicht mehr auf.

Nachdem Sweeney den Shadowban öffentlich gemacht und verschiedene Medien die Geschichte aufgegriffen hatten, hob Twitter die Einschränkungen des Accounts am Dienstag ohne weiteren Kommentar wieder auf. Twitter hat auch bislang keine Stellungnahme dazu abgegeben. Das Vorgehen von Twitter steht jedenfalls im Widerspruch zu den Aussagen von Elon Musk selbst. So kündigte der Twitter-Chef erst kürzlich volle Transparenz gegenüber Shadowbans an. So sollten betroffene Nutzer jederzeit Einsicht erhalten, ob und warum ihr Konto eingeschränkt wurde.

Sweeney sieht sich im Recht: Er verwende für seinen automatisierten Account über das Flugverhalten von Musk nur öffentlich verfügbare Daten über Geschwindigkeit, Höhe und Position von Musks Gulfstream G650. Sweeney betreibt ähnliche Bot-Konten, auf denen er automatisiert die verfügbare Information über die Privatjets von Bill Gates oder Jeff Bezos veröffentlicht. Auch die Maschine des US-Präsidenten, die Airforce One, hat Sweeney auf seinem Radar. (pez, 13.12.2022)