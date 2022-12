I'm driving home for Christmas

Oh, I can't wait to see those faces

I'm driving home for Christmas, yeah

Well I'm moving down that line

And it's been so long

But I will be there

I sing this song

To pass the time away

Driving in my car

Driving home for Christmas

Dieser Song von Chris Rea aus dem Jahr 1986 gehört wohl bei vielen Menschen zu den klassischen Weihnachtsliedern, die im Autoradio laufen, während sie nach getaner Arbeit vollbepackt ins Auto steigen, um sich für die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu begeben. Ein unaufgeregter Song über die Vorfreude auf seine Familie und das Fest. Einer Anekdote zufolge soll Rea der Song eingefallen sein, als er in der Vorweihnachtszeit im Londoner Stau steckte und rund um sich all die schlecht gelaunten Menschen im Auto beobachtete. Und wer kennt das nicht zu Weihnachten: Stress, Stau und schlechte Laune.

Offenbar haben Rudolph und Co heuer frei, und der Weihnachtsmann nimmt den Zug – also Kopf hoch, vermutlich ist Ihr Weg zumindest weniger weit. Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Stau und überfüllte Züge

Gerade rund um Feiertage ist das Verkehrsaufkommen immer enorm. Besonders zu Weihnachten wollen viele Menschen mit ihrer Familie feiern und machen sich auf den Weg zu ihnen. Ist die Familie das ganze Jahr über womöglich verstreut über die Welt, so bedarf die Anreise auch einer gewissen Planung. So kommt der Sohn vielleicht von seinem Erasmusaufenthalt mit dem Nachtzug angereist, die Tochter von ihrem Praktikum in den USA mit dem Flugzeug, Onkel und Tanten haben es möglicherweise nicht ganz so weit und nehmen das eigene Auto, während Oma und Opa mit dem Bus eintrudeln werden. Und all das bei sehr vielen Familien zur gleichen Zeit. Gefühlt ist die ganze Welt auf den Beinen, um das Fest der Feste gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden zu feiern – und das macht sich eben auch auf den Straßen bemerkbar.

Zähflüssiger Verkehr und Staus sind die Folge. Rechtzeitige Platzreservierung im Zug ist zu empfehlen, denn wer will schon ein paar Stunden mit Geschenken vollbepackt im Stehen die Stimme von Chris Rea im Ohr haben? Oder gehen Sie es entspannt an und werden besucht und müssen somit weder Stau noch überfüllte Züge fürchten?

Wie viel sind Sie zu Weihnachten unterwegs?

Mit welchem Verkehrsmittel haben Sie vor, Ihre Weihnachtsbesuche zu absolvieren? Was ist Ihr Plan, um Staus oder volle Züge zu umgehen? An welchen Tagen werden Sie unterwegs sein? Und was haben Sie bei Ihren Weihnachtsfahrten schon so alles erlebt? Berichten Sie im Forum! (Judith Wohlgemuth, 22.12.2022)