Sophie Passmann (links) mit ihren Gästen Mithu Sanyal und Michel Friedman. Foto: rbb/Christiane Pausch

Alte weiße Männer und alle, die sich redlich bemühen, diesem Klischee gerecht zu werden, bekamen möglicherweise schon Schnappatmung, als bekannt wurde, dass Autorin Sophie Passmann die Literatursendung Studio Orange moderieren würde. Dabei könnten Menschen jeden Alters die von RBB und ARD produzierte Show tiefenentspannt ansehen. Ab 14. 12. wird die zweite Episode in der ARD-Mediathek gestreamt. Mithu Sanyal und Michel Friedman zeigen in einem unterhaltsamen, klugen Gespräch, dass auch in einer Dreiviertelstunde etwas Tiefgang möglich ist.

Passmann begrüßt das Publikum auf dem Dach und führt es durch Räume, die wie leere Parkgaragen aussehen, in den Sichtbetonraum mit Lichterketten.

Sanyal und Friedman haben ihre neuen Bücher Mithu Sanyal über Emily Brontë und Fremd mitgebracht, die mehr miteinander zu tun haben, als es scheint. Es geht um das Gefühl der Ausgeschlossenheit und darum, ob man geliebt wird. Es geht um Liebe und um Politik.

Genau wie in Simone de Beauvoirs Roman Alle Menschen sind sterblich, den ausgerechnet der Mann in der Runde als eines seiner Lieblingsbücher mitgebracht hat. Überraschend die Wahl Sanyals: Sie wählte mit Die See der Abenteuer von Enid Blyton ein Buch ihrer Kindheit – voll mit Sexismen und Rassismen. Es müsse eine Antwort geben auf die Frage, wie man mit solchen Texten umgehe, zwischen "ist doch alles egal" und "müssen wir aus dem Kanon rausschmeißen". Sie selbst sei für Einordnung. Friedman wirft ein, dass sein "Unwohlsein sehr viel größer" sei: "Auch Rassismus in der Literatur hat Wirkungen." Die Sendung beweist: Man kann gesittet heiße Themen erörtern, und man kann, wie Passmann, rotzig-frech moderieren und persönliche Fragen stellen, ohne dabei respektlos zu werden. (Colette M. Schmidt, 14.12.2022)