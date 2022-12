Basteln hilft uns, zur Ruhe zu kommen – und ganz nebenbei entstehen Weihnachtsgeschenke. Wie das gelingt und was man unbesorgt verschenken kann.

Ob selbstgestaltete Karten, Windlichter oder gestrickte Socken: Die Adventzeit ist die Hauptsaison des Bastelns. Getty

Perlen in etlichen Farben und Größen, Buntpapier, Wackelaugen, Fläschchen mit Glitzer, Fimo, Acrylfarben, Wolle, Stempel oder Mosaiksteine: Im Creatopia im 18. Bezirk in Wien gibt es alles, was die Herzen von Bastlerinnen und Bastlern höherschlagen lässt. Bis zur Decke sind die Regale mit buntem Bastelbedarf gefüllt.

"Aktuell ist unsere Hochsaison", sagt Inhaberin Ursula Jungwirth. In der Vorweihnachtszeit werden Adventkränze und -kalender gebastelt, auch Deko oder Weihnachtsgeschenke. Derzeit seien Sticken und gehäkelte Stofftiere im Trend. Sowie die "Wichteltür", eine Art DIY-Puppenhaus für Erwachsene. Verschenkt würden die "Krawatten der Basteleien": mit Deko-Folie beklebte Windlichter, bemalte Tassen, in Gips gegossene Fußabdrücke der Enkel, schön verpackte Gutscheine.

Zu Weihnachten werde zu 90 Prozent zum Verschenken gebastelt oder für neuen Christbaumschmuck und weniger zum Zeitvertreib, schätzt Jungwirth. Dabei wäre es gut, wenn wir mehr fürs Erlebnis statt fürs Ergebnis basteln würden. Oder überhaupt damit anfangen: Viele verbinden es nur mit den Spitzendeckchen der Oma oder mit ihrer Kindheit und windschief Getöpfertem aus dem Werkunterricht. Oder wenn sie basteln, dann nur mit Kindern.

Basteln macht glücklich

Etwas mehr als ein Viertel aller Österreicherinnen und Österreicher lebt sich regelmäßig in seiner Freizeit kreativ aus. Das zeigte im November eine Umfrage des Statistikportals Statista, bei der rund 9000 Menschen zu ihren Hobbys befragt wurden. In der Pandemie dürften einige dazugekommen sein, hatten viele mehr Zeit, um sich DIY zu widmen. Den Bastlern ist es auch besser gegangen, ergab eine Untersuchung unter 70.000 Britinnen und Briten. Wer täglich mindestens eine halbe Stunde künstlerischen Aktivitäten nachging, war in der Pandemie zufriedener sowie weniger depressiv und ängstlich.

Nicht nur in Krisenzeiten tut es uns gut, mit den Händen zu werkeln. Studien zeigen, dass kreative Betätigung signifikant Stress reduziert. 2013 untersuchte eine weltweite Studie die Zufriedenheit von rund 3500 Personen, die stricken. Je öfter sie sich Nadel und Wolle widmeten, desto gelassener und glücklicher waren sie. Die wiederholende Tätigkeit beim Stricken oder Häkeln, die Handarbeitende oft mit Meditieren vergleichen, aktiviert unseren Ruhemodus. Das hilft einem gestressten Hirn, mit dem Grübeln aufzuhören, sich zu entspannen. Auch der Flow-Zustand, der uns das Smartphone vergessen und in die Aufgabe versinken lässt, tritt oft beim Basteln auf.

Für Marion Hackl ist noch ein weiterer Aspekt bedeutend: Selbstwirksamkeit. Hackl ist Ergotherapeutin und Präsidentin des Berufsverbands für Ergotherapie. Als solche hilft sie Menschen, die lange im Krankenstand waren, wieder in den Alltag zu finden. Ein Mittel dafür ist Basteln. "Wenn ich mich einer solchen – meist niederschwelligen – Herausforderung stelle und das gelingt, gibt es Selbstvertrauen für weitere Aufgaben, auch in Alltagssituationen", erklärt Hackl. Auch Scheitern sei wichtig: "Es kann nicht alles gelingen. So lernt man, mit Fehlern umzugehen und dass es Phasen gibt, wo es nicht läuft."

Der "Ikea-Effekt"

Laut Studien schätzen wir selbstgemachte Produkte mehr als gekaufte – und die müssen gar nicht perfekt sein. Die Mühe, die wir in etwas stecken, und der Stolz auf das Erreichte beeinflussen, wie wir die Ware bewerten. In der Fachsprache heißt das "Ikea-Effekt". Wohl auch deshalb schätzen viele DIY-Geschenke – sind sie ja ein Produkt aus Liebe, Sorgfalt und Zeit.

Und sie sind oft günstiger, klimafreundlicher und ressourcenschonender als etwas Gekauftes. Zumindest wenn das Gebastelte nicht als so hässlich oder unnütz empfunden wird, dass es im Mist landet oder zum Staubfänger wird. Ein gutes selbstgemachtes Geschenk ist oft noch Jahre später im Einsatz.

Für DIY-Neulinge kann ein gebasteltes Präsent schnell zum Lebenswerk werden. Deshalb rät Ergotherapeutin Hackl zu Realitätssinn, will man Ideen von Youtube-Tutorials verwirklichen. "Die vermitteln oft, dass alle ein Händchen für alles haben und in fünf Minuten die tollsten Kunstwerke entstehen." Viele Anfänger setzten sich unter Druck, das genauso zu können. Jungwirth empfiehlt Einsteigersets. So könne man reinschnuppern, werde an die Hand genommen, habe das nötige Material und bald ein fertiges Produkt.

Ausprobieren und aufhören

Auch bei Bastel-Dates im Freundeskreis oder in Schnupperkursen erhält man Inspiration. Und im Bastelgeschäft: "Jedes Material, das ich verkaufe, kann ich verarbeiten", sagt Jungwirth, die ihre Kundschaft zu Projekten oder Ausrüstung berät. Den Rat und Materialien suchen aber immer weniger Menschen vor Ort, sondern im Netz, berichtet sie. Erst heuer hätten zwei Bastelgeschäfte in Wien schließen müssen.

Sich auszuprobieren sei laut den beiden Expertinnen wichtig bei der Suche nach einem DIY-Hobby. Und sich einzugestehen und aufzuhören, wenn es keinen Spaß macht. Wer feinmotorisch eher ungeschickt ist, wird wohl nicht glücklich, wenn er winzige Perlen auffädelt oder beim Korbflechten alles auseinanderfällt. Das macht die Suche nach Weihnachtsbasteleien zwar vielfältiger, vermutlich aber auch länger. Immerhin dürfen die verschenkten Unikate unvollkommen sein.





Wollig warm: Mützen, Schals und Socken gegen die Kälte



Ob Mütze, Fäustlinge, Schal, dicke Socken oder Filzpantoffeln: alles, was im Winter warm hält, kann man gut gebrauchen. Strick- oder Häkelkenntnisse sind hier von Vorteil – immerhin sind es nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Da dürften Neulinge eher den Krampf kriegen als große Freude am Schenken. Zum Glück gibt es das Internet: Auf Youtube erklären etliche Tutorials, wie man Maschen anschlägt, sie rechts oder links strickt oder aufwendige Zopfmuster verwirklicht. Aber Achtung vor Fünf-Minuten-Hacks: Hinter diesen Videos verbergen sich oft Pfusch-Anleitungen, die – wenn überhaupt – zu hässlichen Ergebnissen führen. Anders ist das zum Beispiel bei Petiteknit, wo man simple skandinavische Strickmuster erhält, oder auf der DIY-Plattform Etsy. Kostenlose, gut erklärte Anleitungen gibt es beim Handarbeitsklassiker Burda Style. Getty Images Restlverwertung: Neue Kerzen aus alten Kerzen



Dieses Projekt bedeutet Sparen. Und zwar nicht nur im Börserl, sondern auch übers Jahr – oder zumindest Wochen, je nach Kerzenverbrauch. Aus Kerzenresten lassen sich – mit ein wenig Geduld – neue herstellen. Das Wachs in einer Konservendose schmelzen und mit einem frischen Docht die Kerze aus dem Recyclingwachs ziehen. Wer bestimmte Farben möchte, sollte nicht alles zusammenmischen, sonst werden die Kerzen braun. Inspiration für gegossene Formen gibt es etwa beim dänischen Designer Hay. Ähnlich kann man alte Seifenstücke recyceln. Wer will, mischt Kräuter oder ätherische Öle unter. Dann wird die Seife in Förmchen gegossen. Dafür eignen sich etwa Keksausstecher. Upcycling bietet sich auch bei leiernden CDs und Schallplatten oder alten Keksdosen an: Ausgestattet mit einem kleinen Uhrwerk ergeben sie auffällige Zeitgeber für die Wand. Foto: Getty Images

Kein Malen nach Zahlen: Trinkflaschen und Sackerln verschönern



In Zeiten, in denen weiße Weihnachten eher die Ausnahme als die Regel sind, darf man mit einem Geschenk auch die Nachhaltigkeit der Beschenkten anstupsen. Wer viel unterwegs ist und gerne Wasser trinkt, freut sich vielleicht über eine schön bemalte Glasflasche. Auch Isolierflaschen oder Jausenboxen aus Edelstahl kann man mit bestimmten Farben verzieren und im Backrohr fixieren, sodass sie spülmaschinenfest sind. So können die Empfänger unterwegs auf Plastikflaschen und Coffee-to-Go-Becher verzichten und sparen zudem Geld. Das gilt auch für bestickte, bemalte oder gebatikte Einkaufstaschen. Jutebeutel bekommt man im Bastelbedarf. Man kann aber auch alte Stoffsackerln neu färben oder – wer eine Nähmaschine hat – sie aus einem festen Baumwollstoff nähen. Getty Es geht ans Eingepackte: Geschenkpapier mit Kartoffeldruck



Wer nicht so geübt ist, kann sich ans Basteln mit einer DIY-Verpackung herantasten. Zum Beispiel kann man alte STANDARD-Ausgaben oder Packpapier mit Kartoffelstempeln bedrucken. Ausrangierte Hemden und T-Shirts eignen sich ebenso: Man schneidet den Stoff zu einem Rechteck und bindet das Geschenk mit der japanischen Bindetechnik Furoshiki ein. Das geht natürlich genauso mit dem selbstgestrickten Schal, den man zum Buch dazuschenkt. Auch alte Schuhkartons können bemalt oder beklebt werden. Und wer heuer nichts schenkt, aber trotzdem ein paar Weihnachtsgrüße hinterlassen will, kann das mit selbstgemachten Karten tun. Auf Pinterest findet man etliche Anleitungen, etwa für Handlettering oder zum Marmorieren mit altem Nagellack. Foto: Getty Images

(Selina Thaler, 14.12.2022)