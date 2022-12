In der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie rumort es. Die Gründerin ist nicht mehr da, von intern und extern kommt Kritik

Zur Unterstützung der vorwiegend weiblichen Opfer häuslicher Gewalt wurde vor knapp 25 Jahren die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie gegründet. Derzeit ist man dort sehr mit sich selbst beschäftigt. Foto: imago images / photothek / Thomas Trutschel

Wien – Seit Februar 1998 stehen die Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie Betroffenen von Aggression in Beziehungen, vor allem Frauen, zur Seite. Nun rumort es aber gehörig in der als Verein organisierten Einrichtung: Die Gründerin und langjährige Geschäftsführerin trat recht kurzfristig ab, und das geldgebende Innenministerium interessiert sich ebenso wie der Rechnungshof, wie die Steuermittel im Gewaltschutz eigentlich eingesetzt werden.

Zumindest auf Google ist die Bewertung der Interventionsstelle durch die Klientinnen eher durchwachsen: Drei von fünf möglichen Sternen wurden von 28 Personen vergeben, die Kommentare von Menschen, die in den vergangenen beiden Jahren dort Hilfe gesucht haben, sprechen eine noch deutlichere Sprache: "Meine Erfahrungen mit der Wiener Interventionsstelle sind derartig weit weg von hilfsbereit und dem Wort Intervention, dass ich es noch immer kaum fassen kann", schrieb eine Frau im Herbst. "Unterm Strich war es keine gute Erfahrung mit der Interventionsstelle, man ist in dieser Zeit sehr empfindlich und sensibel, leider ist es denen egal", berichtete eine andere im November.

Hohe Personalfluktuation

Die deutliche Verschlechterung der Bewertungen in der Zeit seit Pandemieausbruch spiegelt sich auch intern, wie mehrwöchige Recherchen des STANDARD zeigen. Rund 20 Mitarbeiterinnen kündigten in dieser Zeit, was beinahe der Hälfte der Belegschaft entspricht, darunter der gesamte Betriebsrat. Die hohe Fluktuation ist aber nicht etwa der stressigen Aufgabe geschuldet – vier der Frauen wurden danach Leiterinnen von Gewaltschutzzentren in Niederösterreich, blieben also in der Branche.

Insiderinnen verraten, dass es in mehreren Bereichen krankt. Es habe widersprüchliche Vorgaben der Geschäftsführerin gegeben, verbindliche Standards gebe es nicht, kritisierten beispielsweise auch die neuen Betriebsrätinnen in einem Brief an den Vereinsvorstand. "Wir betreuen Mann gegen Mann/Nachbarn/Freunde: nicht/immer/nur in diesem Fall", lautet eines der Beispiele für wechselnde Anweisungen aus dem Schreiben. Es war übrigens bereits das dritte Schriftstück, das die Arbeitnehmerinnenvertreterinnen an den Vorstand geschickt haben, erstmals wurden sie von der seit heuer amtierenden neuen Vereinsobfrau Sabine Rauscher aber auch erhört.

In ihren Antworten auf die schriftlichen Fragen des STANDARD bestreitet Rauscher allerdings, dass es interne Probleme gegeben habe. Dass der Umgangston der früheren Geschäftsführerin für die Personalflucht verantwortlich sei, wie Quellen sagen, will die Obfrau nicht kommentieren, da es ein Gerücht sei. Die Geschäftsführerin werde "mit Ende März 2023 planmäßig in Pension gehen", schreibt Rauscher.

"Planmäßige Pension" ohne Nachfolgerin

Gegen einen planmäßigen Abgang spricht ein wenig die Tatsache, dass die bisherige Stellvertreterin, Barbara Ille, die auch für Personalangelegenheiten zuständig ist, nun interimistische Geschäftsführerin ist. Eine offizielle Ausschreibung der Stelle soll erst im Frühjahr erfolgen. Wie man hört, musste zunächst ein Anwalt engagiert werden, der das 37 Seiten umfassende Vertragswerk mit den staatlichen Geldgebern – neben dem Innen- auch das Justiz- und das Frauenministerium – analysieren soll, um die nötigen Anforderungen für die Stelle festzulegen. Warum also bei einem planmäßigen Pensionsantritt nicht bereits im Vorfeld eine Nachfolgerin gesucht wurde, bleibt offen.

Auch den Vorwurf, dass die Interventionsstelle nicht mit anderen Stakeholdern im Gewaltschutzbereich kooperiert habe, bestreitet Rauscher. "Das ist ein Missverständnis. Priorität hat immer das Erarbeiten einer gemeinsamen Sichtweise und der Schutz sensibler Daten – es geht dabei nicht um die Kündigung von Vereinbarungen. Wichtig für den neuen Vorstand ist jedenfalls die Zusammenarbeit mit allen wesentlichen Stakeholdern", meint sie dazu.

Kritik in aktuellem Innenministeriumsbericht

In der vom Innenministerium im heurigen August herausgegebenen "Evaluierung Gewaltschutzgesetz 2019" steht etwas anderes. "Die Wr. Interventionsstelle f. Gewaltschutz sollte sich bereiterklären zur Vernetzung mit der Gewaltpräventionsstelle und Polizei", merkte im qualitativen Teil eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Gewaltprävention an. Auch von Präventionsbeamten der Wiener Polizei hört man, dass die Kooperationsbereitschaft der Interventionsstelle überschaubar sei. Offiziell will man im Innenministerium zu der Causa nichts sagen, die Angelegenheit sei politisch heikel, wird gemunkelt. Inoffiziell ist zu hören, dass es immer wieder Probleme mit der Interventionsstelle gebe und sie beispielsweise den quantitativen Teil der Evaluierung trotz des gesetzlichen Auftrags zunächst nicht durchgeführt habe, was Obfrau Rauscher von sich weist.

Noch eine interessante Anregung findet sich in der Evaluierung: "Überprüfung der Leistungen der Wr. Interventionsstelle durch unabhängige Institution", lautet ein Vorschlag. Der offenbar rascher als gedacht umgesetzt wird: Der Rechnungshof prüft derzeit nämlich österreichweit den Bereich Opferschutz, für den allein das Innenressort 8,5 Millionen Euro ausgibt, wie Sprecherin Katrin Burgstaller bestätigt.

Bei der Interventionsstelle könnte in diesem Zusammenhang ein Büro am Loquaiplatz in Wien-Mariahilf interessant sein. Die Fläche von rund 100 Quadratmetern, für die monatlich etwa 1.700 Euro Miete zu bezahlen sind, wurde im Zuge der Pandemie bezogen, erläutert Vereinsobfrau Rauscher. Dadurch habe man Teams splitten und die Abstandsregeln einhalten können, was weiter notwendig sei, betont sie.

Hundert Quadratmeter für zwei Mitarbeiterinnen

Intern ist dagegen zu hören, dass das nahe dem Stammhaus in der Neubaugasse gelegene Büro maximal von drei Frauen benutzt wurde, von denen zwei auch Arbeitsplätze in der Neubaugasse haben. In jüngerer Vergangenheit sei die Fläche überhaupt verwaist, selbst die Raumpflegerin habe sich bereits erkundigt, ob sie tatsächlich täglich reinigen müsse, da sich dort ohnehin nichts verändere. Was manche an der Miete besonders wurmt: Ein eigentlich vertraglich vorgeschriebener zweiter Beratungsstandort in den nördlich der Donau gelegenen Flächenbezirken wurde dagegen bis heute nicht eröffnet. Rauscher hält dazu aber fest: "Steuermittel werden und wurden immer korrekt und allen rechtlichen Vorschriften entsprechend eingesetzt."

Das Personal würde sich eine Neuaufstellung und Professionalisierung der Abläufe wünschen. Teilweise herrscht auch Enttäuschung, dass gerade in einem feministischen Umfeld ein mehr als rauer Umgangston herrsche. "Es wurde nicht verstanden, dass es kein Projekt mehr ist, sondern ein Betrieb", lautet eine Überzeugung. Der Vereinsvorstand verspricht, sich für die Weiterentwicklung einzusetzen, verweist aber auch darauf, dass die "50 engagierten Kolleginnen" im Jahr 2021 rund 6.500 Klientinnen und Klienten betreut hätten und erfolgreiche Arbeit leisteten. (Michael Möseneder, 15.12.2022)