Will sich an den Bewohnerinnen und Bewohnern ihres Dorfes rächen: Jacqueline Pagnol in "Die Wasser der Hügel – Manons Rache", Arte, 23.30 Uhr. Foto: Les Films Marcel Pagnol

19.40 REPORTAGE

Re: Delikatesse Froschschenkel – Zwischen Gaumenkitzel und Öko-Desaster Zwar ist die Jagd auf Frösche in der EU seit 1992 weitgehend verboten. Doch Froschschenkel sind weiterhin als Delikatesse gefragt: Mehr als 4000 Tonnen werden jährlich aus dem Ausland importiert. Einige Frosch arten sind bereits vom Aussterben bedroht. Bis 20.15, Arte

19.50 HALBFINALE

Fifa Fußball WM 2022 Halbfinale: Frankreich – Marokko

Das Halbfinalspiel der französischen Titelverteidiger gegen Marokko live aus al-Khor. Bis 21.55, ORF 1

21.55 AUSTRO-KRIMI

Kottan ermittelt: Mabuse kehrt zurück (A 1984, Peter Patzak) Polizeimajor Kottan (Lukas Resetarits) ist nach wie vor vom Dienst suspendiert. Als auf einem Bahnsteig eine Menschenhand gefunden wird, stehen seine ehemaligen Kollegen vor einem Rätsel. Die 19. und letzte Folge der famosen Krimireihe von Peter Patzak und Helmut Zenker. Bis 23.00, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Die Reportage Europa – Ersatz für Russlands Gas geht unter anderem der Frage nach, ob die grüne Energiewende auf unbestimmte Zeit aufgeschoben ist. Um 23.15 Uhr beleuchtet Weizen als Waffe – Lebensmittelverknappung im Krieg die Zusammenhänge und Folgen der aktuellen Lebensmittelkrise. Bis 0.00, ORF 2

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Die Wasser der Hügel – Manons Rache (Manon des sources, F 1952, Marcel Pagnol) Manon lebt als wilde Ziegenhüterin in der Provence der 1920er-Jahre, wo sie aufgrund skurriler Anschuldigungen festgenommen und nur von einem Lehrer verteidigt wird. Als sie freikommt, nimmt sie Rache an der Dorfgesellschaft. Atmosphärisch dichte Tragikomödie des französischen Autors, Filme- und Theatermachers Marcel Pagnol, die dieser später als zweiteiligen Roman adaptierte. Die Fortsetzung Manon hat Oberwasser ist gleich im Anschluss zu sehen. Bis 1.30, Arte

1.00 THRILLER

Sea of Love – Melodie des Todes (USA/CDN 1989, Harold Becker) Al Pacino als New Yorker Cop in der Midlife-Crisis, der sich in eine Verdächtige (Ellen Barkin) verliebt. Tougher, knisternder Thriller. Bis 2.45, ZDF neo