Wesentlich für die Wahrnehmung und Glaubhaftigkeit eines Unternehmens sind authentische Benefits. Foto: PHOTOMORPHIC PTE. LTD.

1. Boni an Firmenwerte anpassen

Benefits stellen für die meisten Mitarbeitenden ein willkommenes Add-on dar. Aber sind manche Forderungen tatsächlich gerechtfertigt, oder verzerren die angebotenen Benefits vielleicht auch die Glaubhaftigkeit eines Unternehmens? Unternehmen, die sich zum Beispiel nach außen hin als besonders nachhaltig positionieren, sollten diese Werte und Ziele auch für ihre Mitarbeitenden sichtbar und erlebbar machen. Die Wahl des Fuhrparks (Elektroauto!), Regionalität bei der betrieblichen Verpflegung, Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr sind dabei entscheidende, von Mitarbeitenden wahrgenommene Kriterien.

Ein anderes Beispiel: Unternehmen, die in der Öffentlichkeit als besonders familienfreundlich wahrgenommen werden möchten, sollten auch bei der Wahl der Benefits darauf achten, dass man nicht nur in Richtung Weiterbildung oder Hightech-Arbeitsgeräte denkt, sondern viel mehr in Richtung Work-Life-Balance, Gutscheine für einen Familienkurzurlaub oder etwa Kinderbetreuungsplätze.

2. Bedürfnisse ermitteln und Benefits individuell anpassen

Gerade in unruhigen Zeiten, wie sie derzeit viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich erleben, sollten Arbeitgeber bewusst Rücksicht auf die Bedürfnisse jedes und jeder Einzelnen nehmen. Eine alleinerziehende Mutter benötigt vermutlich keine Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter, sondern eine qualitätsvolle und kostengünstige Kinderbetreuung.

In kurzen Umfragen oder den obligatorischen Mitarbeitergesprächen können die von den Mitarbeitenden als wesentlich erachteten Benefits leicht ermittelt werden. Alleine schon das Interesse des Unternehmens daran vermittelt eine hohe Wertschätzung. Auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden können, schafft dieses Interesse Vertrauen.

3. Fokus auf bestehende Mitarbeitende legen

Vergessen wir nicht, dass hohe Führungsqualitäten, ein gutes Betriebsklima und eine faire Entlohnungsstruktur letztendlich noch immer der Garant dafür sind, dass Mitarbeiter dem Unternehmen treu bleiben. Bestehende Mitarbeiter prägen maßgeblich das Image des Arbeitgebers, und darauf muss der Fokus gelegt werden, um bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern vorne mit dabei zu sein.

4. Mehr auf Werte als auf Goodies konzentrieren

Der Obstkorb oder der kostenlose Kaffee haben definitiv ausgedient bzw. werden als Standard angesehen. Wichtiger, als sich laufend neue Benefits zu überlegen, ist es unserer Meinung nach aber, sich auf die Werte, die man vermitteln möchte, zu konzentrieren und darauf aufbauend Pakete zu schnüren, die bestmöglich auf die individuelle Lebenssituation und besonderen Interessen der potenziellen neuen Mitarbeitenden eingehen. (Susanne Seher, Helga Töpfl, 14.12.2022)