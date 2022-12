In dieser Galerie: 3 Bilder Florian Lukas als Dartprofi Eddie Frotzke. Foto: Sky Meret Becker spielt die strenge Bewährungshelferin Bärbel. Foto: Sky, Krzysztof Wiktor Manchmal geht es auch freucht-fröhlich zu: Eddie mit seiner Frau Manu (Lisa Wagner). Foto: Sky, Krzysztof Wiktor

Wien – Der Zeitpunkt ist freilich perfekt gewählt und wohl kein Zufall. Ab Mitte Dezember findet im Londoner Alexandra Palace die Darts-Weltmeisterschaft statt. Und am 15. Dezember startet auf Sky die zweite Staffel der Comedyserie Die Wespe rund um den liebenswerten Antihelden und Dartprofi Eddie Frotzke. Florian Lukas (Good Bye, Lenin!, Weissensee) tingelt wieder als abgehalfterter Dartspieler in sechs Folgen durch die raue deutsche Provinz und berlinert sich durch abgefuckte Clubs. Das Ziel: Preisgelder, Ruhm und Ehre einsammeln.

Was er jedoch nicht dürfte. Nach einem Jahr im Knast – seine Geschäfte waren nicht immer ganz legal – kommt er zu Beginn der zweiten Staffel wegen guter Führung auf Bewährung frei. Aber nur unter einer Auflage: Er darf weder Darts spielen noch Kneipen besuchen, in denen die Pfeile durch die Luft fliegen.

Meret Becker mit Dreads

Überwacht wird das von Bewährungshelferin Bärbel. Und diese Bärbel (sehr lustig: Meret Becker mit Dreads und dauerrauchend im Chaosbüro) hat es in sich. Sie überwacht ihn auf Schritt und Tritt, eine Tracking-App hilft dabei. Und sie ist auch sonst nicht zimperlich, wenn es darum geht, ihren Job, also ihn vom Dartspielen abzuhalten, zu erledigen.

Trailer zur zweiten Staffel von "Die Wespe". Sky Österreich

Was natürlich nicht funktioniert, denn Eddie wäre nicht Eddie, wenn er sich seine Leidenschaft verbieten lassen würde. Dartspielen ist schließlich das Einzige, was er kann. Und das Einzige, was er mag. Natürlich neben seiner Frau Manu (Lisa Wagner), die seine Abwesenheit dafür genutzt hat, ihre eigene Dartkarriere voranzutreiben. Mit einigem Erfolg. Auch sie hat sich weiterentwickelt, ist weniger pink-prollig und weniger solariumgebräunt als in Staffel eins. Aber ein Fan von Glitzer und Plüsch ist sie – Ausstattung sei Dank – noch immer.

Irgendwann legen sich Eddie und sein alter Kumpel Kevin (Leonard Scheicher) neben Bärbel auch mit der Wettmafia und den Geldeintreibern Udo (Peter Lohmeyer) und Raul (Henry Morales) an. Ein ruhiges und beschauliches Leben ist dem Eddie nicht vergönnt, die Serienmacher rund um Produzent Quirin Schmidt haben eine dritte Staffel für 2023 angekündigt. Gut so. (Astrid Ebenführer, 14.12.2022)