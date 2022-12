Wie kann die EU eine Art Preisdeckel beim Handel mit LNG-Flüssiggas einziehen? An dieser Frage scheiden sich derzeit die Geister. Foto: IMAGO/Christian Ohde

In dem bereits seit September hin und her gehenden Streit der 27 Mitgliedsländer der Union über einen EU-weit geltenden Marktkontrollmechanismus für Flüssiggas, vulgo Gaspreisdeckel gibt es eine Annäherung. Ob es bis zum EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende der Woche gelingen kann, eine Einigung für ein ganzes Paket an Maßnahmen zu erzielen, das war Dienstag beim Treffen der EU-Energieminister in Brüssel auch nach langen, zähen Verhandlungen unklar.

Der Teufel steckt im System des europäischen Gashandels im Detail, viel hängt nicht zuletzt wegen der unsicheren Entwicklung des Krieges in der Ukraine in der Luft. Das Thema ist komplex.

Einig ist man sich schon seit längerem, dass die Staaten sich im Frühjahr bereits einer gemeinsamen Einkaufsplattform bedienen sollen. Damit hofft man, die Preise drücken zu können, weil die Händler dann die EU-Staaten nicht gegeneinander ausspielen können.

Und man kam überein, dass EU-Vorgaben an die Staaten die Verfahren und die Investitionen zur Herstellung von erneuerbarer Energie beschleunigen bzw. erleichtern sollen. Insbesondere die Genehmigungsvorgänge sollen verkürzt werden, sei es bei der Errichtung von Windrädern oder Solardächern.

Preisdeckel

Es spießt sich jedoch in der Frage, wie die EU eine Art Preisdeckel beim Handel mit LNG-Flüssiggas einziehen könnte, ohne dass die Märkte ausgehebelt werden und ohne dass eine Versorgungskrise entsteht, weil Händler rund um die Welt sich nicht an EU-Vorgaben binden und Gas schlicht nicht unter einem gewissen Level verkaufen.

Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass man sich am LNG-Referenzpreis an einem TTF-Hub in den Niederlanden orientieren solle. Nur wenn der Großhandelspreis über 275 Euro pro Megawattstunde bzw. 58 Euro über Weltmarktpreis steigt, würde man eingreifen und den Handel aussetzen.

Eine große Staatengruppe aus Süden und Osten lehnte das ab, die Obergrenze sei viel zu hoch. Deutschland blockiert aus Sorge, dass forsche Preisvorgaben die Versorgungssicherheit gefährden, sollte Russland den Gashahn zudrehen. Zuletzt wurde darum gepokert, den "Höchstpreis" zumindest unter 200 Euro pro Megawattstunde zu drücken. (Thomas Mayer, 14.12.2022)