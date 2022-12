In dieser Galerie: 2 Bilder Antoine Griezmann ist in allen Statistiken mit Ausnahme der erzielten Tore Frankreichs Nummer eins. Foto: EPA/Georgi Licovski Die Freundschaft zwischen Kylian Mbappé (li) und Achraf Hakimi wird am Mittwoch kurz ausgesetzt. Foto: AP/Daniel Cole

Selbstredend werden die Pariser Freunde im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, wenn einander Frankreich und Marokko im Al-Bayt-Stadion zu Al-Chaur zwecks WM-Halbfinale treffen. Freilich wird sehr viel davon anhängen, ob Starverteidiger Achraf Hakimi die Kreise von Kylian Mbappé, seinem Klubkollegen von Paris Saint-Germain, so stören kann, dass die fabelhafte Defensive des Außenseiters die Basis zur nächsten, dann größten Turniersensation legen kann. Fünf Tore hat Mbappé schon für die Équipe Tricolore erzielt. Sturmpartner Olivier Giroud hält bei vier und könnte ihm den Titel Schützenkönig noch streitig machen.

Schon vor vier Jahren bildete Giroud mit Mbappé das weltmeisterliche Sturmduo, er blieb aber ohne Torerfolg. "Er öffnet anderen den Raum, Tore zu schießen", verteidigte Didier Deschamps sein Festhalten am Mittelstürmer mit Ladehemmung. Der Coach hatte ja noch Antoine Griezmann, der wie Mbappé auf vier Treffer kam und beim 4:2 im Finale zu Moskau gegen Kroatien ebenfalls einmal netzte.

Deschamps Zumutung

Für Katar hat sich Deschamps eine andere Aufgabe für den Torschützenkönig der EM 2016 ausgedacht. "Weißt du, dass du ein sehr guter defensiver Mittelfeldspieler wärst?", habe Deschamps im Oktober 2019 zum damaligen Stürmer des FC Barcelona gesagt. Griezmann, so ist es in jener Anekdote vom Abendessen nach einem Spiel gegen Island überliefert, soll den Satz seines Chefs mit mildem Lächeln quittiert haben.

Doch Deschamps hat es ernst gemeint. Und Griezmann hat Ernst gemacht. Der 31-Jährige erlebt eine nicht mehr für möglich gehaltene Renaissance als Laufwunder, Raumbeherrscher und Pressingmaschine. Er ist der Mann an der Kurbel, umso wichtiger, als der Weltmeistermannschaft durch die verletzungsbedingten Ausfälle von N’Golo Kanté und Paul Pogba das Herz abhandengekommen zu sein schien.

Griezmann ist kein Kanté, von dem es ob dessen körperlicher Präsenz auf dem Feld hieß, dass er die gesamte nicht von Wasser bedeckte Erdoberfläche beherrsche. Und Griezmann ist auch kein Pogba, der in seinen besten Zeiten überragende Athletik mit überragenden Fertigkeiten am Ball paarte.

Griezmann ist von beidem etwas und dazu noch von jeher die rechte Hand von Deschamps. "Er interpretiert seine Rolle sehr intelligent und schafft ein Gleichgewicht", lobt der Langzeitcoach seinen Musterschüler. Für Diego Forlán aus Uruguay, den besten Spieler der Weltmeisterschaft 2010, ist Griezmann "Frankreichs Schlüsselspieler", weil er Mittelfeld und Angriff "perfekt verbindet".

Hoch pressen und siegen

Im neuen System der Franzosen gibt Griezmann einen falschen Zehner, der hoch presst, beständig gegen den Ball arbeitet, aber wie nebenbei Angriffe plant. Und das in einer Saison, die sich für den Mann aus Mâcon im Burgund wenig vielversprechend angelassen hat.

Nach seiner zunächst leihweisen Rückkehr vom FC Barcelona konnten weder der einst um 100 Millionen Euro zu den Katalanen gewechselte Torgarant noch sein Klub Atlético Madrid an alte Herrlichkeit anschließen. Griezmann war in einer Sackgasse, da ihn Atlético kaum einsetzte, um nicht eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen schlagend werden zu lassen. "Ich musste mich selbst klein machen", sagte der Vater von drei Kindern, die allesamt an einem 8. April geboren wurden.

Erst als sich Barça und Atlético im Oktober einigten, verlor die Situation an Brisanz. An Griezmanns Verlässlichkeit im Team hatte sich ohnehin nie etwas geändert. In jedem der jüngsten 72 Länderspiele Frankreichs stand er auf dem Platz, seine neue Rolle hat er klaglos akzeptiert. "Ich gebe alles für das Trikot, für Frankreich – und für ihn", sagt er über Teamchef Deschamps: "Jedes Spiel, jede Aktion ist ein Dankeschön an ihn."

Kein Opfer

Und so glänzte Griezmann in Katar mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen (beim 2:1 gegen Dänemark), mit der größten Laufdistanz (beim 3:1 gegen Polen) und den meisten Tackles (beim 2:1 gegen England). "Ich verlange jetzt andere Dinge von ihm", sagte Deschamps, "aber es ist nicht so, dass wir ihn geopfert hätten."

Griezmann hat drei Tore aufgelegt – mehr als jeder andere im Halbfinale vertretene Spieler. Mit seinen beiden Assists gegen England überflügelte er die französischen Rekordhalter Zinédine Zidane und Thierry Henry. Er schlug die meisten Flanken (34) und hatte die meisten erfolgreichen Durchbrüche (63) aller Franzosen bei dieser WM. Dass er noch kein Tor geschossen hat, mache ihm nichts aus, sagt er: "Die Mannschaft braucht mich im Herzen des Spiels." (Sigi Lützow, 14.12.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur Fußball-WM in Katar am Mittwoch:

Halbfinale:

Frankreich – Marokko (Al Khor, Al Bayt Stadion, 20.00 Uhr/live ORF 1, SR Cesar Ramos/MEX)

Frankreich: 1 Lloris – 5 Koundé, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 T. Hernández – 8 Tchouameni, 14 Rabiot – 11 Dembélé, 7 Griezmann, 10 Mbappé – 9 Giroud

Ersatz: 16 Mandanda, 23 Areola – 2 Pavard, 3 Disasi, 13 Fofana, 17 Saliba, 24 Konate, 6 Guendouzi, 15 Veretout, 25 Camavinga, 12 Kolo Muani, 20 Coman, 26 Thuram

Es fehlt: 21 L. Hernandez (Kreuzbandriss)

Marokko: 1 Bounou – 2 Hakimi, 18 El Yamiq, 6 Saiss, 3 Mazraoui – 4 Amrabat, 8 Ounahi, 15 Amallah – 7 Ziyech, 19 En-Nesyri, 17 Boufal

Ersatz: 12 El Kajoui, 22 Tagnaouti – 20 Dari, 24 Benoun, 25 Attiat-Allah, 10 Zaroury, 13 Chair, 14 Aboukhlal, 16 Abde, 23 El Khannouss, 26 Jabrane, 11 Sabiri, 9 Hamdallah

Es fehlt: 21 Cheddira (gesperrt)

Fraglich: 5 Aguerd, 6 Saiss (beide angeschlagen), 3 Mazraoui (krank)