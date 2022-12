Public Viewings im Freien fanden bei der Winter-WM kaum statt. In einer Après-Ski-Hütte in Kaprun wussten niederländische Fans trotzdem zu feiern

Oranje-Fans bei einem Public Viewing in Amsterdam. Foto: AP Photo/Peter Dejong

Eine Winter-WM ohne große Public Viewings in Österreich biegt in die Zielgerade. Draußen war diesbezüglich sowieso tote Hose. Aber auch drinnen haben nur ein paar Gastronomen ein Geschäft gewittert: Die LED-Bildschirme wurden nur dort aufgedreht, wo sie halt schon da waren.

Dabei war Potenzial für das kontrolliert-gemeinschaftliche Fan-Ereignis da. Und zwar dort, wo es winters sowieso eskaliert – wo sich Layla auf geiler reimt und den Kunstwörtern "Hulapalu" und "Hodiodiodiodie" gehuldigt wird. Also in den Après-Ski-Hütten der Republik.

Mit den Niederlanden und England konnten sich in der anhebenden Wintersaison nur zwei Après-Ski-erprobte Nationen für die K.-o.-Phase qualifizieren. Die haben aber entschädigt.

Beispiel Kaprun: Für vergangenen Freitagnachmittag sagen sich 150 Oranjes in einer Bar in Kaprun an. Das Viertelfinale gegen Argentinien steigt erst am Abend. Da stehen aber schon 200 Niederländer auf der Liste. Barchef Ralf geht der Reis: Wie 150 Oranjes vor dem Spiel aus der Bar werfen? Ralfs Glück: Die erste orange Abordnung sind Soldaten auf Winterausflug in Salzburg.

Die Stimmung ist am Siedepunkt. Ein Pfiff des Ranghöchsten reicht aber aus, um die Bar binnen Minuten zu leeren. Dann kommt das zweite Kontingent. Die Niederlande verlieren im Elferschießen. Und getrauert wird mit Layla. (David Krutzler, 13.12.2022)