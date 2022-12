Ist zwar schon mehr als ein Jahr her, war aber unsere bisher schönste und eindrucksvollste Reise: mit dem Hausboot von Lattes bei Montpellier in Richtung Petite Camargue, kaum was los auf den uralten Kanälen, teilweise direkt hinter dem Mittelmeer-Strand. Die erste Nacht verbrachten wir von einem Gewitter begrüßt, an einer Schleuse, ein Notfall-Liegeplatz für eine Nacht. Den Kindern hat‘s enorm gefallen, die Sonnenuntergänge waren umwerfend!

© Andreas Rainer

