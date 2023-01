Ist es Nachsaison? Oder Vorsaison?

Auf jeden Fall ist es dieser Tage im marokkanischen Tourismus-Ort an der Atlantikküste verhältnismäßig ruhig.

Mag auch am Wetter liegen – es kann schon recht nebelig sein.

Wenn auch temperaturmäßig warm.

Auf jeden Fall macht sich Jamal, der Strandverkäufer, schon am frühen Nachmittag nach Hause auf: "Too foggy – I not see the less tourists", meint er mit einem Grinsen.

© Christof Habres

Schicken auch Sie uns Ihr schönstes Urlaubsbild. Hier geht's zum E-Mail-Formular.