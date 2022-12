Grave ist der Protagonist in "Gungrave G.O.R.E". Er hat dicke Knarren, und es gibt viel Gore. Foto: Iggymob

Mit dem Gaming-Adventkalender vergibt der STANDARD jeden Tag Codes für Gaming-Highlights aus dem Jahr 2022 an ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner. Und auch heute bieten wir wieder ein Schmankerl – wenn auch ein recht düsteres.

Adventkalender-Tür #14: "Gungrave G.O.R.E"

Der Protagonist namens Grave ist aus dem Grab auferstanden. Seine Aufgabe ist es, Massen an Bösewichten mit seinen Knarren niederzumähen. Um sie an der Verbreitung einer gefährlichen außerirdischen Droge zu hindern – das südkoreanische Studio Iggymob macht kein sonderlich großes Geheimnis daraus, dass es beim Third-Person-Shooter "Gungrave G.O.R.E" vor allem um Action, Schnelligkeit und digitales Blut geht.

Freigegeben ab 16 Jahren – und wenn wir uns den Trailer anschauen, dann wissen wir auch, warum das so ist. "Was immer du tust, höre nicht auf zu schießen", heißt es dort unter anderem.

Wir vergeben jeweils einen Code für PC, PS 4/5 und Xbox Series X/S. Um an der Verlosung von einem dieser Keys teilnehmen zu können, schreiben Sie eine E-Mail mit der gewünschten Plattform an webstandard.gewinnspiel@derstandard.at und beantworten Sie die folgende Frage im Betreff: Wie heißt die außerirdische Droge, um die es in diesem Spiel geht?

Die Redaktion wählt anschließend drei Personen aus, die in den Genuss des Games kommen. Wir wünschen viel Erfolg! (red, 13.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.