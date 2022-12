Karl-Heinz Rummenigge war Bayern-Vorstandsvorsitzender, bis ihn der frühere ZDF-Experte Oliver Kahn im Juli 2021 beerbte. Jetzt beraten sie gemeinsam den Fußballbund. Foto: imago images /Sven Simon/FrankHoermann

"Wir brauchen", also sprach Bernd Neuendorf, "einen Schulterschluss!" Und damit hatte der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt am Main noch längst nicht alles gesagt. "Wir müssen die Kräfte bündeln Richtung EM 2024. Das muss ein Erfolg werden."

Also hat der DFB nicht bloß einen Arbeitskreis gegründet, sondern ein Beratergremium. Ihm gehören die ehemaligen Starfußballer Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Rudi Völler und Oliver Kahn sowie Oliver Mintzlaff an. Das Gremium, so stellt Neuendorf sich das vor, soll "das Feuer für die Europameisterschaft" entfachen.

Bierhoff-Nachfolge gesucht

"Es ist ein Kreis von hochakzeptierten Leuten mit einer Menge Know-how und einer Verbindung zur Nationalmannschaft. Sie sind über alle Zweifel erhaben", entgegnete Neuendorf erster Kritik an der Zusammensetzung des Gremiums. "Es geht allen darum, wie wir wieder in die Spur kommen – auch mittel- und langfristig."

Ganz oben auf der Agenda steht die Suche nach einem Erben für Ex-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, von dem sich der DFB als Folge des erneuten Scheiterns der Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde nach 18 Jahren getrennt hatte. "Vor Weihnachten wird es eine erste Runde geben. Dort werden wir uns einen Fahrplan geben", sagte Neuendorf. Namen potenzieller Bierhoff-Nachfolgekandidaten wollte er nicht kommentieren. "Wir werden uns erst mit dem Profil einer Person beschäftigen, die Oliver Bierhoff nachfolgen wird."

Anderes Gremium

Zusätzlich zum Expertenrat wird eine – also doch! – interne DFB-Arbeitsgruppe mit Verbandsspitzen wie Generalsekretärin Heike Ullrich und EM-Turnierdirektor Philipp Lahm sowie EM-Botschafterin Celia Sasic eingerichtet. Hier soll es darum gehen, ob die alten Aufgaben Bierhoffs auf mehrere Schultern verteilt werden. "Dort werden wir uns alles anschauen, was den Arbeitsbereich von Oliver Bierhoff angeht, ob das stimmig ist", sagte Neuendorf. "Wir werden schauen, wie wir künftig den Bereich aufstellen, um erfolgreich zu sein. Und wir werden selbstkritisch sein."

Obere Reihe: Das DFB-Logo, Oliver Mintzlaff und Oliver Kahn.

Untere Reihe: Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler und Matthias Sammer. Foto: APA/AFP/RONNY HARTMANN/INA FASSBENDER/CHRISTOF STACHE/NORBERT SCHMIDT/NIGEL TREBLIN/ANDRE PAIN

Obwohl Lothar Matthäus dem Beratergremium alias Expertenrat nicht angehört, birgt dessen Zusammensetzung ordentlich Diskussionsstoff. Rummenigge und Kahn sind Ikonen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, bei dem auch Sammer vier Saisonen lang als Sportvorstand werkte. Im Verbund mit Flick, der von München aus zum Teamchef aufstieg, ergibt das eine Bayern-Achse, die nicht wenigen Fachleuten wie Fans missfallen könnte – auch wenn Sammer eher Borussia Dortmund zuzurechnen ist.

Mehr noch sticht freilich das Avancement von Oliver Mintzlaff ins Auge. Der ehemalige Langstreckenläufer war Spielermanager, ehe er 2014 bei Red Bull anheuerte und Vorstandsvorsitzender des deutschen Bundesligisten RB Leipzig wurde. Nach dem Tod von Dietrich Mateschitz stieg Mintzlaff vor einem Monat in die nun dreiköpfige Geschäftsführung der Red Bull GmbH auf, als CEO verantwortet er den Bereich Corporate Projects und Investments. In der Doppelgleisigkeit, die sich nun durch Mintzlaffs Beraterrolle ergibt, sieht der DFB jedenfalls kein Problem.

Andere Probleme

Im Gegensatz zu Bierhoff ist Hansi Flick im Amt geblieben. Der deutsche Bundestrainer soll es bei der EM in eineinhalb Jahren besser machen als in Katar. "Hansi Flick ist der richtige Mann auf dieser Position. Er hat die Energie, um die EM erfolgreich zu gestalten", bekräftigte Neuendorf. Flick wird aber keinem der neuen Gremien angehören.

Neben den sportlichen Brennpunkten muss sich der erst neun Monate im Amt befindliche Neuendorf noch weiterer Probleme annehmen. Dass die internen Aufräumarbeiten längst nicht erledigt sind, beweist die zuletzt vorgelegte Bilanz. Wegen der drohenden Aberkennung der Gemeinnützigkeit für mehrere Jahre mussten Steuerrückstellungen in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro gebildet werden. Neuendorf: "Die Finanzen sind herausfordernd – aber nicht so herausfordernd, dass sie uns in irgendeiner Form behindern."

Das Image des DFB hat aber nicht nur durch die Skandale der vergangenen Jahre und die Krise der Nationalmannschaft gelitten. Das Einknicken im Streit mit dem Weltverband Fifa um die One-Love-Binde hat den Verband zusätzliche Sympathien gekostet. In dem Zusammenhang gestand Neuendorf Fehler ein, die er künftig vermeiden will.

Obwohl der DFB dem insbesondere in etlichen europäischen Ländern umstrittenen Fifa-Boss Gianni Infantino die Gefolgschaft auf seinem Weg zur Wiederwahl im März verweigert hat, will Neuendorf beim Kongress der europäischen Fußballunion Uefa am 5. April 2023 in Lissabon ins Fifa-Council gewählt werden. (sid, fri, 14.12.2022)