Schweizer Odermatt ob der drei Speedrennen in Gröden und der zwei Riesentorläufe in Alta Badia nicht happy – Franzose Allegre Trainingsschnellster

Odermatt und die anderen Asse hielten sich im Training zurück um das strapaziöse Programm stemmen zu können. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Gröden – Marco Odermatt findet es "richtig blöd", dass nun fünf Skirennen innert fünf Tagen in Südtirol auf dem Programm stehen. Dabei könnte es sich der Titelverteidiger im Gesamtweltcup wohl leisten, das eine oder andere Rennen zu spritzen, liegt der 25-jährige Schweizer doch nach sieben Bewerben mit bereits 140 Punkten Vorsprung auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde (30) komfortabel voran.

Auf die Allrounder kommt ein Mammutprogramm zu, ab Donnerstag stehen in Gröden zwei Abfahrten (eine als Ersatz für Beaver Creek) und ein Super-G an, am Sonntag und Montag folgen zwei Riesentorläufe auf der Gran Risa im nahen Alta Badia. Odermatts Begeisterung hält sich in Grenzen: "Auf der einen Seite wird bei der Fis diskutiert, wie man unseren Sport sicherer machen kann, gleichzeitig setzt man fünf Rennen in fünf Tagen an. Das ist total widersprüchlich", wird er im Blick zitiert.

Babinsky Zehnter im einzigen Abfahrtstraining

Um die Strapazen für die Vielfahrer etwas einzudämmen, haben sich die Veranstalter mit der Fis immerhin dazu durchgerungen, auf der Saslong nur ein Abfahrtstraining (Dienstag) anzusetzen und am Mittwoch einen Ruhetag einzulegen. Schnellster bei der wenig aussagekräftigen Übungseinheit war mit Startnummer 53 der Franzose Nils Allegre in 2:06,13 Minuten. Als bester Österreicher reihte sich Stefan Babinsky mit 0,78 Sekunden Rückstand als Zehnter ein. Auffällig war, dass sich im Spitzenfeld vorwiegend Akteure mit hohen Startnummern fanden und sich die Asse allesamt in Zurückhaltung übten.

Kilde, der 2021 in Gröden den Super-G gewonnen hatte und insgesamt schon bei vier Erfolgen auf der Saslong hält, belegte mit 0,81 Sekunden Rückstand den 14. Rang. Deutlichere Rückstände handelten sich Vincent Kriechmayr (30./+1,58), Matthias Mayer (31./1,59) und Odermatt (56./3,04) ein. Der Schweizer hat bisher noch keine Abfahrt in Gröden bestritten.

Immer wieder Odermatt

Odermatts Konstanz ist beeindruckend. Ging er an den Start, stand er hernach auch auf dem Podest. Der frisch gekürte Schweizer Sportler des Jahres hat in der Saison bis dato drei Siege gefeiert, war zweimal Zweiter und einmal Dritter. Auch nicht von schlechten Eltern ist Kildes Bilanz: drei Siege und ein zweiter Platz. Angesichts der erdrückenden Dominanz der zwei Ausnahmeerscheinungen ist ein neuerliches Duell der beiden um die große Kristallkugel die logische Konsequenz.

Hoffen auf Ski-WM 2029

Für die Veranstalter im Grödner Tal ist die Häufung von Rennen ein Segen, bieten sie doch ein "wichtiges Marketingtool", wie es Rennleiter und Saslong-Classic-Club-Präsident Rainer Senoner formuliert. Mediale Aufmerksamkeit kann nicht schaden, schließlich strebt Gröden den Zuschlag für die 2029 im Tal geplante Ski-WM an. Es wäre die zweite am Fuße des Langkofels nach 1970. Diesbezüglich kommt es auch nicht ungelegen, dass die 55. Auflage der Rennen auf der Saslong gefeiert und am Freitag im Super-G das 100. Weltcuprennen in Gröden steigen wird. (Thomas Hirner, 13.12.2022)

ÖSV-Aufgebot für Speed-Rennen in Gröden:

Abfahrt (8): Stefan Babinsky, Daniel Hemetsberger, Christoph Krenn, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Christopher Neumayer, Julian Schütter, Otmar Striedinger

Super-G (9): Stefan Babinsky, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Christoph Krenn, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Andreas Ploier, Julian Schütter, Marco Schwarz