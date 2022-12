Karl Nehammer (links) soll bei seinem damaligen Amtskollegen um Unterstützung gebeten haben. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Österreich soll im Sommer 2021, also kurz vor der Taliban-Übernahme in Afghanistan, noch Abschiebeflüge in das konfliktgebeutelte Land geplant haben. Dabei soll es auch Hilfe aus Deutschland bekommen haben. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die die deutschen Sender WDR und NDR gemeinsam mit der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Falter" aufgearbeitet haben. Am Dienstag hieß es in den Berichten, dass der damalige Innenminister und heutige Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) "aus innenpolitischen Gründen" Afghanen abschieben wollte, fasst die "Tagesschau" zusammen.

Konkret will ein Diplomat an der deutschen Botschaft in Wien gehört haben, wie an eine "demonstrative Abschiebung einer größeren Zahl von Afghanen per Charter-Flug gedacht werde". Dabei soll Österreich im Kontext des getöteten 13-jährigen Mädchens, das großes Entsetzen im Land ausgelöst hatte, agiert haben.

Während die afghanische Regierung bereits dazu aufgefordert hatte, Abschiebungen auszusetzen, soll Österreich "großen Druck" auf Ministerebene ausgeübt haben. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer wollte demnach der Bitte aus Österreich nach Hilfe nachkommen.

"Maximal diskret"

Wie die Unterlagen des deutschen Außenministeriums zeigen, erkundete ein Sonderbeauftragter der deutschen Regierung Möglichkeiten der Abschiebung "mit Blick auf die Absprache von BM Seehofer und dem AUT Innenminister". Afghanistan hätte das demnach auch akzeptiert, allerdings mit Einschränkungen: Nur eine geringe Anzahl und nur schwere Straftäter sollten abgeschoben werden. Das Ganze sollte außerdem "maximal diskret" passieren.

Der Flug sollte Anfang August 2021 stattfinden. Unter den abzuschiebenden Personen waren den Berichten zufolge aber nicht ausnahmslos "schwere Straftäter". Am Ende wurde der Flug abgebrochen, weil es in Kabul zu einer schweren Explosion gekommen war. Zuvor hatte Afghanistan aber schon die Beteiligung Österreichs an dem Flug untersagt. Berlin wollte in den darauffolgenden Tagen einen weiteren Versuch starten, dieser wurde aber spätestens nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban ad acta gelegt. (red, 13.12.2022)