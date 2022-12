Die neue Regierung werde aus den Sozialdemokraten sowie der liberal-konservativen Partei Venstre und den liberalen Moderaten bestehen. Sie wird am Donnerstag präsentiert

Das Mitte-links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bei der Dänemark-Wahl Anfang November eine knappe Mehrheit erhalten. Foto: Sergei Grits / The Associated Press

Kopenhagen – Dänemark bekommt eine neue Regierung über die traditionellen Blockgrenzen hinweg. Das gab die geschäftsführende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach wochenlangen Verhandlungen am Dienstagabend in Kopenhagen bekannt. Sie habe der dänischen Königin Margrethe II. mitgeteilt, dass diese Regierung aus ihren Sozialdemokraten sowie der liberal-konservativen Partei Venstre und den liberalen Moderaten bestehen werde, sagte sie. Die neue Regierung werde am Donnerstag präsentiert.

Damit wird Dänemark eine für das Land seltene Regierungskonstellation über die politische Mitte hinweg erhalten. Zugleich bekommt Deutschlands nördlicher Nachbar damit nach Jahren unter Minderheitsregierungen eine Regierung mit eigener Parlamentsmehrheit. Bisher hatten sich Frederiksens Sozialdemokraten je nach politischer Maßnahme Mehrheiten im Parlament in Kopenhagen gesucht. (APA, dpa, 13.12.2022)