Die Britin drehte vor 25 Jahren mit James Cameron "Titanic". In "Avatar – The Way of the Water" steht bzw. schwimmt sie wieder vor seiner Kamera

Kate Winslet bei der "Avatar 2"-Premiere in ihrer Heimatstadt London. Foto: IMAGO/Landmark Media

Die Rolle der Rose war es, die die Britin Kate Winslet in James Camerons Titanic vor 25 Jahren zum Star machte. Nun steht sie im Avatar-Sequel The Way of Water wieder vor der Kamera des Altmeisters – nicht länger als blaublütige "English Rose", sondern als grün schillerndes Wasserwesen, was ihre selbstbestimmte Filmkarriere augenzwinkernd zu kommentieren scheint.

Werbespot für Frühstücksflocken

1975 wurde die Aktrice in eine Theaterfamilie hineingeboren. Doch sie zog es vor die Kamera: das erste Mal als Elfjährige für einen Werbespot für Frühstücksflocken. Mit 17 gelang ihr der Durchbruch in Peter Jacksons True-Crime-Historiendrama Heavenly Creatures. Ihren ersten Filmkuss teilte Winslet mit ihrer damaligen Filmpartnerin, der nicht minder großartigen Melanie Lynskey.

Von da an ging’s steil bergauf, meist im Kostümfach: Sinn und Sinnlichkeit von Ang Lee, Kenneth Brannaghs Hamlet und dann: Titanic! Winslet gibt hier die Tochter aus gutem Hause, die sich in den "Unterdeckler" Jack (Leonardo DiCaprio) verliebt. Ein Welterfolg, der zu Spekulationen anregte, ob die Teenieschwärme Winslet und DiCaprio ein Paar seien; zum Leidwesen so mancher Fans war es nur Freundschaft. Mit DiCaprio drehte sie zehn Jahre später erneut: das eindringliche Ehedrama Revolutionary Road unter der Regie ihres zweiten Ehemanns Sam Mendes.

Falten statt Filter

Seit 2013 ist Winslet mit dem Unternehmer Ned Rocknroll verheiratet. Aus ihren zwei vorherigen Ehen hat sie zwei Kinder, das dritte hat es mit seinem Vornamen, Bear Blaze, gar in die Liste der skurrilen Celebrity-Kindernamen geschafft.

Abgesehen davon steht Winslet nicht für Skurrilität, sondern für Authentizität: Seit Jahren setzt sie sich für Body-Positivity ein, sie klagt gegen Magazine, die ihr Schönheitsfilter über die (Speck-)Falten legen. Auch den Glamour ihrer frühen Rollen hat sie weitgehend hinter sich gelassen: Für ihre Rolle als spröde Ex-KZ-Aufseherin in Der Vorleser erhielt sie 2009 einen Oscar. Als grünes, schwangeres Wasserwesen kann man sie im neuen Avatar kaum wiedererkennen, und in der großartigen Miniserie Mare of Easttown (2021) spielt sie eine bodenständige Polizistin, die sichtlich gern zu Burger und Bier greift.

Im historischen Kostüm sieht man sie bald wieder als Kriegsfotografin und Künstlermuse Lee Miller, und jüngst vernahm man gar, dass "la Winslet" für Dreharbeiten zur HBO-Serie The Palace nach Wien komme. Da sie in London bekannt dafür ist, die U-Bahn zu benutzen, heißt es dann: Augen auf. (Valerie Dirk, 14.12.2022)