[International] Katar-Gate: Warum eine NGO in Brüssel der Schlüssel zum Korruptionsskandal sein könnte

[Medienbericht] Nehammer wollte "aus innenpolitischen Gründen" trotz Taliban-Eroberung nach Kabul abschieben

[Sport] Messi führt Argentinien mit 3:0 über Kroatien ins Finale

Die Wiener "Balkanmeile" trug nach Kroatiens Niederlage nur kurz Trauer

[Kommentar] Österreichische Polizei in Ungarn: Ein Spin, der Orbán nutzt

[Kommentar der anderen] Medienförderung: Und wo bleibt die Wissenschaft?

[Chaos bei Twitter] Twitter-Angestellte haben keinen Zugriff auf den Quellcode mehr

[Reisen] Nachtzug oder Flug? Genua und Paris im Preisvergleich

[Wetter] In vielen Regionen überwiegen die Wolken, nur im Süden und Südosten scheint zeitweise länger die Sonne. An der Alpennordseite und im Norden beginnt es tagsüber immer häufiger zu regnen oder zu schneien, wobei die Schneefallgrenze mit der Zufuhr von warmer Luft in der Höhe nach und nach auf über 1500m Seehöhe ansteigt. Frühtemperaturen minus 9 bis 0 Grad, inneralpin auch um minus 12 Grad. Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 7 Grad.



