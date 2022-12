Nach der Feier geht es weiter: Am Samstag kommt das ukrainische Kalush Orchestra, das den Song Contest gewann, ins Muth. Jens Sage

Wien – Also wirklich! Neben dem Wiener Konzerthaus und dem Wiener Musikverein einen stabilen Platz als neuer Konzertveranstalter finden? Nie und nimmer! So dachte man vor zehn Jahren, als sich das Muth nahe beim Palais Augarten tatsächlich anschickte, viel mehr zu sein als nur der Konzertsaal der Wiener Sängerknaben.

Das von Elke Hesse geleitete und von der Privatstiftung des Investors Peter Pühringer finanzierte Haus wurde von der Fülle des Angebots der großen zwei allerdings nicht erdrückt. Das Muth verstand, dass seine kammermusikalischen Raummöglichkeiten (400 Plätze) ideal sind, um Experimente zu wagen, die den Großen vielleicht zu riskant wären.

Jung und alt

So brachte und bringt man gerne etablierte Künstler mit dem Nachwuchs zusammen, damit außerhalb der "sicheren" Hochschul- und Konservatoriumswelt auch die echte und damit nervenaufreibendere Konzertsituation erlebt werden kann. Zusätzlich war und ist es natürlich wichtig, Offenheit zu praktizieren – sowohl die stilistische wie auch jene auf Altersringe bezogene. In einer "normalen" Saison kommt das Muth also auf an die 130 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Rund 160 Veranstaltungen sind als Angebot für Erwachsene gedacht.

Bunter Garten

Um Offenheit geht es denn auch am Mittwoch, wenn einige Wegbegleiter der vergangenen zehn Jahre einen Abend zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik gestalten. Unter der Leitung des Konzertmeisters der Philharmoniker, Volkhard Steude wird genreübergreifend musiziert. Mit dabei sind der Geiger Christian Altenburger, die Pianistin Maria Radutu, das Duo Bartolomey Bittmann, das Minetti Quartett und Jazzsaxofonist Ulrich Drechsler.

Wer keine Zeit hat, der ist vielleicht am Samstag dabei: Das ukrainische Kalush Orchestra, das den Song Contest gewann, kommt zur Charity-Gala zugunsten der Ukraine ins Muth, um u. a. mit dem Janoska Ensemble zu musizieren. (Ljubisa Tosic, 14.12.2022)