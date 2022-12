Deutsche Sicherheitsbehörden gehen von zwei "Übersee-Polizeistationen" innerhalb Deutschlands aus, auch in Wien soll eine existieren. Ihr Ziel sei, Auslandschinesen zu beeinflussen

Laut dem Außenministerium in Peking unterstützen in den "Servicestationen" engagierte Auslandschinesen ihre Landsleute. Foto: AP/Andy Wong

Peking – Chinas Regierung hat die Existenz von chinesischen "Übersee-Polizeidienststellen" in anderen Ländern bestritten, aber eingeräumt, dass es "Servicestationen" gibt. Ein Sprecher des Außenministeriums teilte mit, dass "engagierte Auslandschinesen" damit Landsleute dabei unterstützen, ihre Behördenangelegenheiten zu regeln. Er reagierte damit auf Berichte, wonach es mehreren Ländern – darunter Österreich – solche Einrichtungen geben soll. Diese sollen auch der Verfolgung von Kritikern dienen.

Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass in Deutschland zwei "Übersee-Polizeistationen" bestehen, die vor allem der Ausforschung und Beeinflussung der chinesischen Diaspora dienen, wie es in einer Antwort der Regierung auf eine Abgeordnetenanfrage heißt. Man gehe derzeit davon aus, dass diese "eher personengebunden und mobil organisiert sind". Es seien keine festen Büros eingerichtet.

"Servicecenter" als Polizeistationen

Nach dpa-Informationen boten fünf "Gebietsverantwortliche" sowohl Chinesen als auch Deutschen mit chinesischen Wurzeln Rechtsberatung sowie Unterstützung bei Beglaubigungen und Anträgen an. Hintergrund dieser Hilfe, die vor allem über Chats ablief, soll aber die Gewinnung von Erkenntnissen und die Verbreitung von Ideologie sein.

Die NGO Safeguard Defenders hatte auch Wien als Stadt angeführt, in der China unter dem Deckmantel von "Servicecentern" eigene Polizeistationen betreibt. Laut der spanischen Organisation gibt es rund 100 derartige Einrichtungen in mehr als 50 Ländern. Vom österreichischen Innenministerium hieß es Anfang November dazu, man prüfe die Hinweise. "Es steht völlig außer Frage, dass wir verbotene Tätigkeiten fremder Nachrichtendienste oder Polizeibehörden unter keinen Umständen dulden", betonte ein Sprecher.

Peking: Keine chinesischen Polizisten

Auf Anfrage hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Mitteilung des chinesischen Außenministeriums zu den "Servicestationen": "Ihre Aktivitäten sind dazu da, um chinesischen Staatsbürgern, die während Covid-19 nicht heimreisen können, zu helfen, medizinische Untersuchungen zu beantragen, um ihre Führerscheine beim Auslaufen zu erneuern." Die Räume dafür stellten "engagierte chinesische Gruppen in Übersee" zur Verfügung. Die Freiwilligen seien Auslandschinesen, keine chinesischen Polizeibeamten.

Solche Dienstleistungen seien heute aber auch online verfügbar, sodass betreffende "Servicestationen" geschlossen worden seien, wurde mitgeteilt. China mische sich nicht in innere Angelegenheiten anderer Länder ein und respektiere deren rechtliche Souveränität. Die "Servicestationen" verstießen nicht gegen Recht und würden auch keine strafrechtlichen Aktivitäten verfolgen. (APA, red, 14.12.2022)