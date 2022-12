Das Leitungsteam der Wienwoche (v.l.n.r.): Jelena Micić (künstlerische Leitung), Denise Palmieri (Co-Kuratorin), Natasa Mackuljak (Geschäftsleiterin). Foto: Olesya Kleymenova | WIENWOCHE

Wien – Noch ist es etwas hin, findet die 12. Wienwoche im kommenden Jahr doch von 15. bis 24. September statt. Das am Mittwoch veröffentlichte Motto des aktivistischen Kulturfestivals passt allerdings zur aktuellen Lage wie die Faust aufs Auge: "It's getting cold in here!" Thematisch möchte man die sozialen und politischen Folgen der Klimakrise in den Fokus rücken.

Deshalb ruft man nun bis 31. Jänner zur Projekteinreichung auf. Gesucht werden dabei hybride Formate zwischen Aktion und künstlerischer Arbeit, wobei man explizit postmigrantische Gemeinschaften zur Teilnahme auffordert. "Wir wollen unsere Wut organisieren", so die künstlerische Leiterin Jelena Micic in einer Aussendung. (APA, 14.12.2022)