Er weiß, wo das Tor steht. Foto: USA TODAY Sports/Sabau

Chicago – Alexander Owetschkin hat als dritter Spieler 800 Tore im Grunddurchgang der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Der Russe steuerte am Dienstag drei Tore zum 7:3-Erfolg der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks bei. Dem 37-jährigen Stürmer fehlt damit nur noch ein Tor, um zu Gordie Howe (801) auf Platz zwei der ewigen NHL-Torschützenliste aufzuschließen. Vor dem Duo liegt nur noch Wayne Gretzky mit 894 Treffern.

NHL

Owetschkin brachte die Capitals mit einem Tor nach 24 Sekunden und einem Powerplay-Treffer (9.) 2:0 in Führung und erzielte mit seinem 20. Saisontreffer das 5:2 (47.). Seine Mitspieler stürmten von der Bank auf das Eis, um den Meilenstein ihres Stars zu feiern, von den über 16.000 Zuschauern im United Center von Chicago hallten "Ovi"-Rufe.

Die Nummer

"Das ist eine riesige Nummer. 800, ich bin erst der Dritte, der das geschafft hat", sagte Owetschkin und bedankte sich bei seinen Mitspielern, dem Club, den Fans und seiner Familie, "ohne die ich diese Zahl nie geschafft hätte".

Mittlerweile ist nicht mehr unrealistisch, dass er auch den Rekord von Gretzky schafft. "Schritt für Schritt, wir werden sehen", meinte Owetschkin dazu. Er hat über das laufende Spieljahr noch Vertrag über drei weitere Jahre und ein 30er-Schnitt ist dem Torjäger auch im höheren Alter zuzutrauen. In seinen 17 Saisonen hat er nur in der wegen Corona verkürzten Saison 2020/21 diese Marke nicht erreicht.

Schon jetzt führt Owetschkin mehrere Offensivstatistiken an. Er hat die meisten Powerplay-Tore, Tore in der Verlängerung, Führungstore und Auswärtstore erzielt. Für seine 800 Treffer benötigte er 1.305 Spiele. Gretzky schaffte das in 1.116 Spielen, der im Jahr 2016 verstorbene Howe in 1.748.

Rossi zeigt auf

Der Vorarlberger Marco Rossi hat unterdessen seine Torflaute für die Iowa Wild in der American Hockey League (AHL) beendet. Der 20-jährige Stürmer erzielte am Dienstag bei der 4:7-Heimniederlage gegen die Rockford IceHogs ein Tor und bereitete zwei Treffer vor. Es war Rossis zweites Saisontor, nachdem er Ende November vom NHL-Club Minnesota Wild ins Farmteam geschickt worden ist.

Nach einem tollen Start mit einem Tor und zwei Assists in seinem ersten Spiel war der Center in den jüngsten sechs Spielen torlos geblieben und hatte nur drei Torvorlagen verzeichnet. (APA, red, 14.12.2022)