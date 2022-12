Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Es dürften erfreuliche Nachrichten für Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gewesen sein: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaats anwaltschaft (WKStA) hat bisher keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass dieser in die Vorarlberger Wirtschaftsbund- bzw. Inseratenaffäre involviert wäre. Der wichtigste Zeuge in der Causa ist offenbar keiner, er hat alles unter Wahrheitspflicht abgestritten. Das berichteten am Dienstag der ORF Vorarlberg und die ZiB 2. Am Mittwoch zeichnet sich nun die Einstellung des Verfahrens ab.

Falscher Unternehmer

Diese Nachricht kam einigermaßen überraschend. Im Oktober erst machten Medienberichte die Runde, wonach die Identität eines Unternehmers der WKStA bekannt sei. Es soll sich dabei um jenen Unternehmer gehandelt haben, der Wallner in einer eidesstattlichen Erklärung gegenüber den Vorarlberger Nachrichten (VN) im April schwer belastet hatte. Wallner selbst hätte bei einem Betriebsbesuch gesagt, dass "er sich wünscht, dass man sich für die Vorarlberger Wirtschaft engagiert und auch entsprechend Inserate bezahlt" – und im Gegenzug massive Unterstützung des Landes bei einer Betriebsbewilligung angeboten. So der Wortlaut.

Doch dieser Unternehmer soll sich im Zuge der Einvernahme bei der WKStA nicht als Urheber der Erklärung herausgestellt haben – wie dieser selbst unter Wahrheitspflicht aussagte. Er könne sich außerdem "nicht erinnern, dass Markus Wallner um Inserate in der Wirtschaftsbundeszeitung gebeten habe".

Vorhabensbericht eingelangt

Wie geht es jetzt weiter? Von der WKStA gibt es über die weiteren Ermittlungsschritte keine Auskunft, heißt es auf STANDARD-Nachfrage. Wie lange sich die Ermittlungen noch ziehen könnten, ist daher unklar. Nur so viel: Ein Vorhabensbericht sei nun an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt worden. Das bedeutet, dass entweder ein großer Ermittlungsschritt bevorsteht oder eine "Enderledigung".



Allein die Tatsache, dass Wallner bisher als "Verdächtigter" von der WKStA geführt wurde, dürfte aber in Richtung Einstellung des Verfahrens hindeuten. Im Gegensatz zu Wallner werden Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und dessen Vorgänger Karlheinz Rüdisser, drei weitere Personen als "Beschuldigte" geführt.

VN kennt Identität

Wer in Sachen Identität Aufschluss geben könnte, wären die Vorarlberger Nachrichten. Der Redaktion ist die Identität des Mannes bekannt, da die eidesstattliche Erklärung die Unterschrift des Mannes trägt – mit Name samt Geburtsdatum, heißt es im Bericht der VN. Doch hier ein Lehrstück aus dem Medienrecht: Die Identität unterliegt dem Quellenschutz. Sie ist und bleibt Redaktionsgeheimnis.

Wallner selbst scheint bei dem Verfahren jedenfalls keine Eile zu haben. Gelassen präsentierte sich dieser vor wenigen Wochen in der ORF-Pressestunde, als er davon sprach, dass die "Vorwürfe in sich zusammenbrechen" würden. Er war mittels Akteneinsicht offenbar in Kenntnis über die Aussagen des Kronzeugen.

Keine Verfahrenseinstellung

Doch auch jetzt will Wallner keine Verfahrenseinstellung beantragen. "Wir gehen davon aus, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Arbeit sorgfältig macht", ließ sein Büro wissen. Bestätigt fühlt sich Wallner dennoch: Nach über sechs Monaten Ermittlungsarbeit und bei Betrachtung des gesamten Aktes habe "bisher kein einziger Aspekt der anonymen Anschuldigungen" bestätigt werden können, heißt es. (Elisa Tomaselli, 14.12.2022)