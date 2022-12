Schweizer Schoki am Flughafen

Jede und jeder hat verschiedene Gelüste am Flughafen: Die einen wollen ein Glaserl Sprudel zum Anlass, die anderen gönnen sich eine Flasche Wasser, die mysteriöserweise am Airport sechs Euro kostet. Für viele gehört auch dazu, Parfum und Süßes zu shoppen. Für Letzteres gibt es ein neues Fleckerl: Am Terminal 3 eröffnete der Store des Schweizer Schokoladenherstellers Sprüngli. Es ist das erste eigene Geschäftslokal in Österreich. Seit Mittwoch hat man geöffnet, angeboten wird Bruchschokolade, Pralinen, Trüffel und Luxemburgli, eine kleinere Version der Macarons.



spruengli.ch/de

Der Sprüngli-Shop am Flughafen. Foto: Confiserie Sprüngli/Flughafen Wien/Marcel Koehler

Feinkost im zweiten Bezirk



Auf dem beliebten Karmelitermarkt im zweiten Bezirk in Wien hat ein neuer Feinkostladen aufgemacht: Erwin's Corner nennt sich dieser, schreibt man mit "Deppenapostroph", und bietet regionale Lebensmittel aus ganz Österreich an.



erwinscorner.com

Cocktails und Food



Achtung: Das Lokal Laimgrube befindet sich nicht in der Laimgrubengasse, sondern in der Kirchengasse im siebenten Bezirk. Weil das Grätzel dort Laimgrube heißt. Es erstreckt sich zwischen Mariahilfer Straße, Zollergasse und Siebensterngasse. Wusste ich nicht, Sie etwa? Jedenfalls bietet das Etablissement, das seit kurzem geöffnet hat, Drinks und Essen gleichermaßen an. Besonders auf Cocktails (Signature-Cocktails kriegt man für 16 Euro) spezialisiert, stehen auch Barsnacks wie Tafelspitz und Backhuhn auf der Karte. Das mit dem Snack ist wohl eher ein Gag.

laimgrube.at

Griechenland im Glas



Mit Mama Konstantina will Spitzenkoch Konstantin Filippou vorgekochte griechische Speisen an Mann und Frau bringen. In Gläsern abgefüllt werden zum Beispiel eine würzige Fischsuppe, Hühnersuppe mit Ei, Kürbis-Kichererbsen-Eintopf oder Buschbasilikum-Paste verschickt – je nach Paket unterscheidet sich der Inhalt. Zwischen 60 und 80 Euro schlagen die Sets zu Buche. Damit aber nicht genug, 2023 will Filippou ein gleichnamiges Restaurant auf der Döblinger Hauptstraße eröffnen. (rec, 15.12.2022)



mamakonstantina.com