Kompetenz tut gut – denen, die kompetent sind, und denen, die mit kompetenten Menschen zu tun haben. Nicht von ungefähr ist Kompetenz zu einem Schlüsselbegriff in wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen um Bildung geworden. In bildungspolitischen Debatten ist aber auch eine Schlagseite zu beobachten: Wenn von Kompetenzen gesprochen wird, bleiben Defizitorientierung und Forderungen nicht aus. Auf eine Formel verkürzt lautet das: Die Anforderungen der Wirtschaft ändern sich, daher müssen (künftige) Arbeitnehmende mit (immer neuen) Kompetenzanforderungen Schritt halten.

Verantwortung individualisieren

Spätestens seit dem "Jahr des lebenslangen Lernens" 1996 drängt sich dabei ein Verständnis in den Vordergrund, das die individuelle Verantwortung der (künftigen) "Ich-AGs" forciert. Von Arbeitnehmenden wird "Employability" verlangt, und das heißt unter anderem auch, immer neue Kompetenzen zu erwerben und up to date zu bleiben.

Die Digitalisierung gibt denen, die die Wettbewerbsorientierung großschreiben wollen und Kompetenzen fordern, neuen Stoff: Der Kompetenzkanon wurde um die "digitalen Kompetenzen" erweitert, und so können neue Kompetenzdefizite der Arbeitnehmenden identifiziert und medial gefordert werden. So zuletzt Ende Oktober bei einer Pressekonferenz zur Verkündung des "Aktionsplan Digitalisierung", bei der Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) großen Nachholbedarf bei den digitalen Fähigkeiten im Tourismus ortete und gleich auch sehr große "Selbstüberschätzung" in Bezug auf diese Fähigkeiten in allen Branchen feststellte.

Zwar liegen wir in Österreich bei digitalen Kompetenzen über dem OECD-Durchschnitt, aber um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, greift man gerne zu markigen Worten. Ob das der Qualität der an sich wichtigen Diskussion von Kompetenzen zuträglich ist, steht auf einem anderen Blatt.

Employability, das wettbewerbsorientierte Konzept, ist nicht neu und wurde aufgrund seiner Einseitigkeit eingehender Kritik unterzogen, ist aber noch immer vorherrschend. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/chabybucko

Alter Trick: Enger Blick

Dass die digitale Grundbildung an Schulen eingeführt wird und das Thema damit auch einen – freilich mit einer Wochenstunde noch stark ausbaufähigen – institutionalisierten Stellenwert erhält, ist zu begrüßen. Dass seit Beginn der Diskussionen rund um die Digitalisierung die Formulierung von Anforderungen an die Schulen jedoch eines der hauptsächlichen Resultate des wettbewerbsgetriebenen Anforderungsdiskurses war, ist problematisch: Bildung zuallererst unter dem Gesichtspunkt ökonomischer Verwertungslogik zu betrachten degradiert Schulen zu Dienstleistungseinrichtungen für Unternehmen.

Der Blick auf Kompetenzen und deren Verständnis wird damit in einer Weise verengt, bei dem letztlich der Fokus wieder auf die individuellen Leistungen der Schülerinnen und Schüler gelenkt wird. Diese Strategie hat vor allem Vorteile für die im Grunde zentralen Akteure und Akteurinnen in diesem Zusammenhang: die Unternehmen, die damit ihre Verantwortung in Sachen betrieblicher Weiterbildung abtreten können.

Dabei wären die Betriebe die Orte, in denen die Menschen nicht nur einen maßgeblichen Teil ihrer Zeit verbringen und praxisnah lernen könnten. Sie sind auch die Orte, in denen alle möglichen Anforderungen ebenso praxisnah durch die Beschäftigten selbst definiert werden. Und noch ein wesentlicher Punkt: Es geht vor allem auch um die Kompetenzentwicklung der Menschen, die in den Betrieben arbeiten, die also nicht mehr oder nicht mehr hauptsächlich in die Schule gehen.

Um digitale Kompetenzen zu erlernen, gilt es unter anderem, Analoges und Digitales zu verschränken. Dafür eignen sich vor allem Workshops – und arbeitsplatznahe Lernformate.

Die Herausforderungen, die gesellschaftliche Umbrüche wie die Digitalisierung mit sich bringen, sind nicht nur durch Anpassungen und Lernleistungen einer oder weniger gesellschaftlicher Gruppen – also der Arbeitnehmenden – zu bewältigen. Dass in der medialen und politischen Diskussion allerdings der entsprechende Fingerzeig so präsent ist, ist Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse.

Organisationsentwicklung ist gefragt

Dabei wäre aktuell nichts nötiger als ein differenzierter Blick – und zwar auch von politisch Verantwortlichen. Dieser könnte weitere Handlungsfelder für so etwas wie einen "Aktionsplan Digitalisierung" eröffnen. Ein Aspekt, dem im Kompetenzdiskurs in aller Regel (zu) wenig Beachtung geschenkt wird, ist das organisationale Umfeld, in dem Kompetenzen entwickelt werden beziehungsweise bereits vorhandene Kompetenzen sich entfalten können müssen.

Die Rahmenbedingungen für "digital kompetente" Arbeitnehmende sind in Österreich durchaus ausbaufähig, wie etwa die vom Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in Auftrag gegebene IHS-Studie "Digitale Kompetenzen in österreichischen KMUs" (2020) vermuten lässt. Eines ihrer Ergebnisse ist, "dass viele (Unternehmensleitungen, Anm.) die Digitalisierung ihrer Unternehmen nicht als wichtig ansehen und deshalb auch nichts tun, um verstärkt digitale Technologien einzusetzen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmen zum Teil nicht sehen, wie konkrete digitale Technologien ihre Produktivität steigern können und damit einen tatsächlichen Mehrwert bringen."

Professionelles Handeln findet in unserer Gesellschaft ausnahmslos in oder zumindest im Kontext von Organisationen (Betriebe, NPOs) statt. Eine Perspektive, die über die Individualisierung der Verantwortung für die Erfüllung von Top-down-Kompetenzanforderungen hinauszielen möchte, muss daher Strukturen und Prozesse der Organisation ins Zentrum der Betrachtung rücken – und damit auch Organisationsentwicklung.

Die gesellschaftlichen – und auch betrieblichen – Herausforderungen können nicht top down gelöst werden. Organisationen brauchen die Kompetenzen aller Beteiligten, entsprechende Prozesse lassen sich gestalten.

Hierarchie auf den Kopf stellen!

Im Umfeld einer Gesellschaft, die sich im digital-ökologischen Wandel befindet, ist es daher an der Zeit, die Kompetenzen der Entscheidenden in den in aller Regel hierarchisch aufgebauten Organisationen ins Blickfeld zu rücken. Dies umso mehr, als sich die Digitalisierung nicht auf einen rein technologisch zu verstehenden Transformationsprozess reduzieren lässt.

Auf jede von oben nach unten gerichtete Äußerung einer Kompetenzanforderung lässt sich angesichts der Vehemenz der aktuellen und künftigen Herausforderungen sachlich gerechtfertigt mit einer Forderung von unten nach oben antworten. Die Frage, die dabei letztlich bleibt, ist eine alte: Wer kann sich in unserer Gesellschaft Gehör verschaffen, und wem wird in unserer Gesellschaft Gehör geschenkt? (Thomas Kreiml, 16.12.2022)