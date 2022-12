Geht in den Ruhestand: Karin Thiller. Foto: APA/IAN EHM

Wien – APA-Geschäftsführerin Karin Thiller (62) geht mit Ende März 2023 in Pension. Seit 2003 ist sie für die österreichische Nachrichtenagentur-Gruppe tätig, führte lange Jahre das Tochterunternehmen APA-OTS und war ab 2016 Co-Geschäftsführerin der APA. CEO Clemens Pig, mit dem sie mehr als sechs Jahre die Unternehmensspitze bildete, bedankte sich am Mittwoch für die "sehr gute, stets von Offenheit und Vertrauen geprägte Zusammenarbeit in der Geschäftsführung".

Thiller zeichnete in ihrem Karriereweg bei APA-OTS für zahlreiche zukunftsweisende Projekte verantwortlich. So entwickelte sie die digitale Plattform OTS-Manager zur Verbreitung von Presseinformationen, etablierte den APA-Campus als renommiertes Weiterbildungszentrum für Journalismus- und PR-Know-how und forcierte die internationale Vernetzung von APA-OTS. In der APA-Geschäftsführung leitete Thiller zuletzt das Projekt der medienübergreifenden Login-Plattform MediaKey, die im Herbst 2022 gelauncht wurde. Zudem steuerte sie interne Entwicklungsprojekte wie das New-Work-Programm "Digital Workplace" und den internen Corona-Krisenstab. Neben zahlreichen Vortragstätigkeiten war Thiller auch als Lektorin an der Fachhochschule Wien im Studiengang Journalismus und Medienmanagement tätig.

"Hohe Innovationskraft und Integrität"

In einer Aussendung hob Pig, geschäftsführender APA-Vorstand und Präsident der europäischen Nachrichtenagenturvereinigung EANA, Thillers "hohe Innovationskraft und Integrität sowie ihren großen Einsatz für die wirtschaftliche Entwicklung der APA-Gruppe" hervor. Hermann Petz, Vorsitzender des APA-Vorstands, und Roland Weißmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der APA, bedankten sich für das "langjährige erfolgreiche Engagement für die APA-Gruppe in diesen anspruchsvollen Zeiten der digitalen Transformation und des Wandels. Wir wünschen Karin Thiller für den bevorstehenden Pensionsantritt alles Gute".

"Dass ich die APA durch so viele Jahre voller Veränderungen, Herausforderungen und Erfolge hindurch gestaltend begleiten konnte, war mir Freude und Ehre zugleich", erklärte Thiller selbst. "Ich werde dem Unternehmen und insbesondere den großartigen Kolleginnen und Kollegen dort verbunden bleiben, freue ich mich aber jetzt darauf, mehr Zeit für meine Familie und meine privaten Pläne zu haben. Nicht verändern wird sich mein tiefgreifendes Interesse an Medien und ihrer Rolle in der Gesellschaft", so die scheidende APA-Geschäftsführerin.

Die Geschäftsleitung der APA setzt sich zukünftig wie folgt zusammen: Clemens Pig (Geschäftsführender Vorstand), Johannes Bruckenberger (Prokurist, Chefredakteur), Doris Pokorny (Prokuristin, CFO), Klemens Ganner (Prokurist, Geschäftsfeldleiter APA-DeFacto und APA-OTS) sowie Clemens Prerovsky (Prokurist, Geschäftsfeldleiter APA-IT). (APA, 14.12.2022)