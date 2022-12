Die Schweizer Clownin Gardi Hutter, die spanische Zirkus-Company Eia und die australische Gruppe Gravity & Other Myths in Graz

Anlehnungsbedürftig zu Weihnachten: Clownin Gardi Hutter bei Cirque Noël in Graz. Sabine Wunderlin

Weihnachten ist das Fest der Familie, und deshalb reist die Schweizer Clownkönigin Gardi Hutter zu ihrem Gastspiel beim Weihnachtszirkusfestival Cirque Noël in Graz gleich mit einigen Verwandten an. Erstmals steht die bald Siebzigjährige, die mit ihrer im Flickenkleid berühmt gewordenen Bühnenfigur Hanna seit vierzig Jahren den Globus bereist, samt den Kindern Juri und Neda Cainero sowie Schwiegertochter Beatriz Navarro auf der Bühne. Im Stück Gaia Gaudi geht es schließlich um den Wechsel der Generationen, um die eigenen Wurzeln sowie das Streben nach Glückseligkeit. Schon am 25. Dezember geht es im Orpheum Graz los (ab acht Jahren).

Um positive Vibes dreht es sich auch bei der Produktion Nuye der Zirkus-Company Eia aus Barcelona. Das katalanische Wort "Nuye" steht für eine Palette von Begriffen, die am ehesten Paar, Partner oder Duo bedeuten. Die akrobatische Choreografie handelt demnach von diversen Konstellationen und Beziehungen zwischen Menschen, die jedweder Isolation vorbeugen helfen. Graz-Premiere ist am 21. Dezember für alle ab sechs Jahren.

Einstürzende Menschentürme

Die australische Zirkusgruppe Gravity & Other Myths widersetzt sich schon namentlich jeder Schwerkraft und tut dies auch leibhaftig bei der Cirque-Noël-Koproduktion Out of Chaos ..., die gleich nach Neujahr am 3. Jänner ihre Premiere feiert, ab acht Jahren. Hier errichten sich nicht nur Menschentürme, die dann sicher in die Tiefe stürzten.

Wer nach den Feiertagen lernen will, wie man gezielt große Gefühle erzeugt, der oder die kann bei Gardi Hutter einen entsprechenden Workshop (80 Euro) belegen. Menschen mit und ohne Vorwissen sind eingeladen, in sechs Stunden den Dreh für wortlose Emotionen herauszufinden. Inkludiert ist ein Vorstellungsticket. (Margarete Affenzeller, 15.12.2022)