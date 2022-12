Fast zwölf Monate liegen hinter uns, die an Höhepunkten im Bereich der Filme und Serien alles andere als arm waren. Viele haben es genossen, wieder relativ uneingeschränkt ins Kino gehen zu können, und haben spannende Blockbuster und berührende Arthouse-Produktionen auf der großen Leinwand erlebt. Andere zogen es vor, es sich zu Hause gemütlich zu machen und dem Bingewatching zu frönen – und das vielleicht mit einer ganz neu erschienenen Serie, die sie nicht mehr losgelassen hat.

"Das ist echt der beste Film ever!" Foto: Getty Images/skynesher

Jahreshöhepunkte bei Filmen und Serien

2022 war nahezu für jeden Geschmack etwas dabei. Für Action-Fans stand etwa ein Wiedersehen mit einem altbekannten Helden in "Top Gun: Maverick" oder der aktuelle Brad-Pitt-Film "Bullet Train" auf dem Programm. Wer Superhelden-Blockbuster liebt, hat sich vielleicht "The Batman", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" oder "Black Panther 2: Wakanda Forever" nicht entgehen lassen. Das "Elvis"-Biopic von Baz Luhrmann lockte Musikbegeisterte ins Kino, während Horror-Affine sich lieber bei der x-ten Folge der "Scream"-Reihe gruselten. "Corsage" gefiel nicht nur Hardcore-Fans von Kaiserin Elisabeth, während der Cannes-Siegerfilm "Triangle of Sadness" bitterböse Satire bot. Andere lachten vielleicht lieber beim neuesten Bayern-Krimi "Guglhupfgeschwader" oder fragten sich bei "Eismayer", wie viel Realität in einem Film steckt, der eine umstrittene Person aus den Reihen des österreichischen Bundesheers ins Zentrum stellt.

In Sachen Serie haben die diversen Streamingportale ebenfalls einiges geboten – sei es die fünfte Staffel des Royal-Dramas "The Crown", die vom realen Tod der britischen Queen überschattet war, oder die Fortsetzung der Science-Fiction-Mystery-Serie "Stranger Things". Mit Neil Gaimans "Sandman" war ein lange erwartetes neues Gustostückerl für Fantasy-Begeisterte dabei, und auch "Bridgerton"-Fans durften sich über neue Folgen freuen. Die Stalker-Serie "You – Du wirst mich lieben" ging ebenfalls in die nächste Runde. Wer leichtere Unterhaltung präferiert, schaute vielleicht die neue Staffel von "Virgin River" an oder freut sich heuer noch auf die dritte Staffel von "Emily in Paris", die ganz kurz vor Weihnachten erscheint.

Ihr Best of 2022 ist gefragt!

Was war das Beste, das Sie sich heuer angeschaut haben? Welche Filme und Serien, die 2022 erschienen sind, haben Sie vollkommen begeistert? Und was haben Sie heuer Gutes entdeckt, das nur für Sie neu war? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (Daniela Herger, 19.12.2022)