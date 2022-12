Der angeklagte Angestellte soll seine todkranke Ehefrau ermordet haben, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Verteidigerin ortet dagegen einen Totschlag. Foto: moe

Wien – "Ihn jetzt als Mörder zu verurteilen widerspricht dem natürlichen Rechtsempfinden", ist Verteidigerin Astrid Wagner in ihrem Eröffnungsplädoyer überzeugt, dass ihr Mandant Erich S. nur eine Strafe für Totschlag bekommen sollte. Dafür, dass der unbescholtene 55-Jährige am 24. Februar seine an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium laborierende Gattin im Ehebett erwürgt hat. Staatsanwältin Julia Kalmar vertritt dagegen vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Claudia Zöllner die Ansicht, dass es sich sehr wohl um einen Mord gehandelt habe.

Dass er die Ehefrau getötet hat, gibt der Österreicher unumwunden und unter Tränen zu. "Ja, ich bekenne mich schuldig, ich habe das gemacht", sagt der Angestellte. Und beginnt auf Zöllners Frage die Vorgeschichte zu erzählen. "Es war eine sehr, sehr gute Ehe. Sie war die Frau meines Lebens." 1988 lernte sich das Paar am Arbeitsplatz kennen, 1991 wurde geheiratet, ein Jahr später kam die Tochter zur Welt.

Ärzte hielten Krebs im Endstadium zunächst für Gastritis



30 Jahre lang sei man glücklich gewesen, bis im vergangenen Sommer die Frau an Magen- und Bauchschmerzen zu leiden begann. Die Ärzte diagnostizierten zunächst eine Gastritits, dann eine Autoimmunerkrankung. Erst als die Patientin im September plötzlich von einer starken Gelbsucht befallen wurde, entdeckten die Mediziner die wahre Ursachen der Beschwerden: Die ebenso 55 Jahre alte Frau S. litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs, der sich bereits auf Leber, Lunge und Darm ausgebreitet hatte. Die Lebenserwartung zu diesem Zeitpunkt: sechs Monate.

Weihnachten verbrachte die Frau im Krankenhaus, die Palliativ-Chemotherapie vertrug sie nicht, sie wurde in häusliche Pflege entlassen. Am 15. Jänner wurden die beiden in ihrer Wohnung kirchlich getraut, fünf Tage später kam die Enkeltochter auf die Welt. Um das Enkerl kennenzulernen und die Tochter zu unterstützen, lud Frau S. die Jungfamilie nach Wien ein. Sie sollten ab 25. Februar mindestens zwei Wochen in der Zwei-Zimmer-Wohnung der Familie S. logieren, so der Plan.

"Wie soll das alles gehen?"

Aus dem nichts wurde. Nachdem sich das Ehepaar S. am 23. Februar gegen 21.30 Uhr zu Bett begeben hatte, konnten beide nicht schlafen. "Meine Frau war wieder unterwegs, ist im Zimmer herumgelaufen", erinnert der Angeklagte, bei dem im Jänner eine Erschöpfungsdepression diagnostiziert wurde, sich. "Ich kannte diese Unruhe von früher, als es ihr körperlich so schlecht ging", erzählt er weiter. In seinem Kopf hätten die Gedanken zu wandern begonnen. "Wie soll das alles gehen?", war er überzeugt, dass der Besuch der Tochter und des Babys seine Frau völlig überfordern würde, erst recht, wenn sie an starken Schmerzen leidet.

Seine nächtliche Schlussfolgerung: Er müsse seine Frau und sich selbst töten, um sie nicht alleine zurückzulassen. "Irgendwann war dann klar, wir sehen uns drüben wieder", hoffte er auf ein Leben nach dem Tod. "Ich wollte, dass sie stirbt und erlöst wird", erklärte er bei einer Befragung durch die Polizei auch. Also drückte er ihren Hals zu, bis sie erschlaffte. Sie habe zwar noch versucht, etwas zu sagen, konnte es wegen Luftmangels aber nicht mehr artikulieren. Danach nahm er einen Medikamentencocktail mit einer halben Flasche Whiskey und schrieb der Tochter um 6.25 Uhr noch eine Mail. "Durch meine Art zu denken habe ich euch alle ins Chaos gestürzt", entschuldigte er sich schriftlich und legte sich dann neben seine tote Frau. Die von der Tochter alarmierten Rettungskräfte fanden ihn gerade noch rechtzeitig und brachten ihn in kritischem Zustand auf die Intensivstation.

"Er wollte der starke Partner sein"

Verteidigerin Wagner fasst das Problem ihres Mandanten zusammen: "Er wollte für seine Frau der starke Partner sein, an dessen Schulter sie sich anlehnen kann." S. selbst sagt: "Ich bin ja Problemlöser gewesen." Aber selbst habe er nie mit jemandem über den Druck gesprochen, unter dem er stand. Oder, wie der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann in seinem Gutachten feststellt: "Herr S. hat in gewissen sozialen Bereichen mangelnde Problemlösungskompetenz." Dabei würde es für solche Situationen durchaus adäquate Unterstützungsangebote geben, beispielsweise mobile Palliativteams. "Heute würde ich alles anders machen und mit einem Psychotherapeuten und Freunden reden", ist dem laut Hofmann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähigen Angeklagten bewusst.

Während er verzweifelt war, hatte die Gattin durchaus Lebenswillen, wie aus ihren Tagebüchern hervorgeht. "Sie war in einer Blase", meint der Angeklagte dazu. Die Frau habe geglaubt, den Krebs besiegen zu können, er habe in der Realität gelebt und wusste, dass es zu Ende geht. "Man hat gesehen, wie dieses Krankheit sie vernichtet", beschreibt er den körperlichen Verfall der Ehepartnerin. Die aber nicht aufgeben wollte: "Sie wollte unbedingt im Juni nach Hamburg fliegen, also habe ich das gebucht", erinnert er sich. Obwohl nach menschlichem Ermessen die Patientin im Sommer nicht mehr leben würde.

"Wie viel Egoismus war in der Tötung Ihrer Frau?", fragt Beisitzer Philipp Krasa S. dann. "Ging es nicht primär darum, dass Sie die Situation nicht mehr verarbeiten konnten?" – "Ich habe versucht, uns beiden zu helfen", versucht der Angeklagte seinen damaligen Gedankengang zu verdeutlichen. Mittlerweile habe er eine neue Erkenntnis gewonnen: "Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei, wenn meine Frau tot ist. Aber das stimmt gar nicht."

Frau "mit geringer Intensität" erwürgt

Der gerichtsmedizinische Sachverständige Wolfgang Denk bestätigt, dass Frau S. in "absolut moribundem Zustand" gewesen sei. Wäre sie nicht erwürgt worden, hätte man auch ungesehen die Tumorerkrankung als Todesursache annehmen können. Einen interessanten Befund brachte die Obduktion: Die Patientin hatte keine Schmerzmittel im Körper, obwohl sie "sicher massivste Schmerzen" gehabt haben müsse. Aus der Tatsache, dass es im Kehlkopfbereich keine Verletzungen gegeben habe, schließt er, dass der Hals nur "mit geringer Intensität" mindestens vier Minuten lang zugedrückt worden sei. Es seien an der Leiche auch keine Abwehrverletzungen festgestellt worden. Verteidigerin Wagner folgert daraus: "Hier ist schon jemand hinübergeglitten."

Die Laienrichterinnen und -richter folgen am Ende der Verteidigungslinie und verurteilen S. wegen Totschlags. Die Strafe: sieben Jahre Haft. Der Angeklagte bedankt sich bei den Geschworenen, dass sie ihn "so gesehen haben, wie ich bin", und akzeptiert das Urteil. Die Anklägerin gibt keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 14.12.2022)